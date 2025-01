Tras los mensajes del presidente Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri a favor de un acuerdo electoral para las legislativas, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Peluc aseguró que el libertario "debe conducir" el mismo. Además, en línea con lo que dijo en más de una ocasión el jefe de Estado, opinó que el PRO y LLA deben ir juntos "en todos lados".

"Milei debe conducir el acuerdo con el PRO", declaró Peluc en El Destape 1070, y contó: "No me sorprende el pedido de ir juntos. En San Juan ya venimos trabajado con parte del PRO así que, si coincidimos en las ideas, ¿por qué ir separados?". Y profundizó: "Si no vamos (juntos) en todos lados, ¿para qué juntarnos?".

El diputado nacional expresó: "Si el Presidente Milei le ha propuesto esto al PRO es porque quiere estar juntos, y si Macri recoge el guante es porque está de acuerdo, pero hay que ver el tema provincia por provincia"- Asimismo, añadió: "Para nosotros salir a ganar las elecciones, juntos o separados, es una prioridad. Sabemos que el Presidente tiene más adhesión que la elección pasada". Además, señaló que juntarse "con otros sectores no es garantía de tener más votos".

Respecto a las elecciones legislativas 2025, Peluc insistió: "Lo que pedimos desde este espacio es un acompañamiento al Presidente de manera incondicional y para sacar el país adelante necesitamos gente fiel a Milei".

Además, el legislador nacional dio detalles sobre las sesiones extraordinarias del Congreso, que el Gobierno había anunciado para diciembre pero nunca sucedieron. "No tenemos información sobre las sesiones extraordinarias en enero, sí sabemos que vamos a tener en febrero". reveló.

Karina Milei inicia el año electoral y reúne a La Libertad Avanza en un municipio clave de la Costa

Sin precisiones sobre si avanzará en una alianza con el PRO o de quiénes serán sus potenciales candidatos, el partido La Libertad Avanza (LLA) comenzará sus actividades en el año en el que testeará la gestión del presidente Javier Milei en las elecciones 2025.

El partido que preside la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tendrá sus primeras actividades en un municipio de la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires este lunes, con la participación de la hermana del Presidente y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El lunes próximo, en Mar del Plata, Karina Milei se reunirá con referentes juveniles y militantes locales. Luego, a las 19.10, Menem brindará una conferencia de prensa con el titular de LLA bonaerense, el secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, y el referente local del mileismo, el coordinador del IMPROTUR, Alejandro Carrancio. Los dos eventos se realizarán en el Hotel Nuevo Ostende.