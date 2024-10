Luis Picat, un radical peluca: "Hoy Milei representa más los ideales económicos del radicalismo"

Luis Picat, diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) que votó a favor de los vetos del presidente Javier Milei a los jubilados y a las universidades, aseguró que, "en lo económico", el libertario representa "los ideales del radicalismo". En diálogo con El Destape 1070, contrastó: "En las formas no estamos tan de acuerdo".

Picat participó este miércoles de la reunión que, todas las semanas, funcionarios del Gobierno nacional mantienen con legisladores aliados en la Casa Rosada. "Hablamos de las tareas legislativas y las próximas leyes: ludopatía, hojarasca y hablamos de la discusión por el dictamen del presupuesto, que en principio sería segunda o tercera semana de noviembre", contó.

"Si quieren ponerle un título a la reunión es que hemos podido entrar a una conversación en la cual no estábamos incluidos. Es una garantía de voto a cambio de que las cosas que nosotros pedimos sean escuchadas", siguió el radical, y agregó: "Quedó una agenda abierta para seguir trabajando juntos".

Además, dio su visión sobre la interna en el partido presidido por el senador Martín Lousteau y que repercute en la bancada en Diputados, que pocas veces votó de forma homogénea en este 2024. "Desde enero venimos teniendo diferencias con el resto de los diputados radicales y evidentemente no vemos lo mismo. Desde el comienzo dijimos que nosotros vamos a colaborar", dijo.

"No nos molesta el término 'radicales con peluca', es parte del show mediático", declaró Picat, quien añadió: "Lo que debemos definir en el radicalismo es qué es lo que queremos ser. Muchos, lo que no queremos ser es lo que hoy representa el presidente del partido Martín Lousteau". "Es probable que esas tensiones en algún momento se corten. Hasta ayer había una bandera blanca para mantener el equilibrio dentro del radicalismo, pero las diferencias son grandes", sumó el legislador nacional del radicalismo respecto a la reunión de bloque que se realizó en el martes.

"A mí no me han ofrecido cargos en el gobierno. Tengo mandato en la Cámara y quiero cumplir eso. Yo no aceptaría un cargo”, subrayó Picat.