Germán Martínez cuestionó al Gobierno por el Presupuesto: "Es como pegarse un tiro en el pie".

El diputado nacional y presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, cuestionó la decisión del Gobierno de no promover el tratamiento del Presupuesto 2025, cuyo proyecto no fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias. "Que Milei no haya incorporado el presupuesto es como pegarse un tiro en los pies", opinó Martínez en diálogo con El Destape 1070.

"Es insólito e inconcebible lo que está haciendo el gobierno al no tratar el presupuesto en extraordinarias", declaró el diputado opositor, y siguió: "Siempre tuvimos sospechas de que el gobierno no quería tratar el presupuesto para tener discrecionalidad en la ejecución del gasto".

Además, recordó que el presidente Javier Milei fue al Congreso a presentar el proyecto de Presupuesto 2025, pero "nunca" fueron "sus ministros". "Ha caído muy mal en varios partidos que el llamado a extraordinarias no incluya el presupuesto, no solo en Unión por la Patria", contó.

En la misma línea, Martínez insistió: "Argentina necesita una ley de presupuesto que tenga una mirada sobre los sectores que fueron más perjudicados en el primer año del gobierno de Milei". Y agregó: "Hay que tratar de construir una masa crítica y estamos tratando de hablar con los otros bloques parlamentarios para ver si hay posibilidad de conseguir un buen presupuesto".

La Justicia de Estados Unidos obliga a Milei a informar dónde está el oro del BCRA que sacó al exterior

La jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó al gobierno de Javier Milei a entregar información detallada sobre la ubicación del oro argentino que sacó al exterior. La magistrada dio la orden a pedido de los demandantes en la causa por la expropiación de YPF en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. De este modo, vuelve a quedar latente la posibilidad de que este activo sea embargado, tal como habían advertido algunos economistas.

En el fallo, que compartió Sebastián Maril de LATAM Advisors en sus redes sociales, Preska también advirtió a Argentina por haber demorado en producir documentos con la información requerida por su tribunal. "Adicionalmente, la Corte nota que (Argentina) seguramente tomó más tiempo y dinero en discutir sobre la producción de estos documentos que en producirlos", señaló la jueza.