El ataque a Kicillof beneficia a Milei: el editorial de Roberto Navarro

El periodista Roberto Navarro criticó la interna dentro del peronismo por considera que distrae del "hambre" que genera Javier Milei. Cuestionó a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo por buscar minar el liderazgo de Axel Kicillof.

"Milei empezó a caer en las encuestas. La gente se empezó a dar cuenta de que Milei es hambre y enfermedad", señaló Navarro, y subrayó que, en ese contexto, "La Cámpora salió a llamarlo traidor a Kicillof". "Los pibes toman las universidades, pero todo el mundo está viendo la interna. El peronismo es un quilombo", sintetizó.

El periodista de El Destape señaló que "Cristina no quiere volver a ser presidenta, pero quiere seguir eligiendo desde el candidato a presidente hasta el último concejal", y subrayó que "quiere repetir la experiencia del presidente delegado que claramente no funcionó". "El operativo clamor de La Cámpora es el principio de la experiencia de mantener el poder desde el PJ para elegir los candidatos en 2025 y luego en 2027", agregó, y afirmó que "Cristina no se hace cargo de los fracasos de Daniel Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa", así como tampoco del nombramiento de Martín Insaurralde como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

"Estamos en un país en el que los pibes se van a dormir sin comer y arman una interna que nadie puede creer", consideró Navarro, y recordó que "Oscar Parrilli tuvo que decir en la radio" que Cristina había tratado a "Poncio Pilatos y Judas" a Kicillof para que la gente lo creyera.

El periodista afirmó que "si necesitás apretar a todos para que te reconozcan como líder es porque por ahí ya no lo sos tanto", por lo que, añadió, mediante esta interna del PJ "ponen a Cristina en una situación de debilidad". En ese marco, añadió que "a Milei le conviene confrontar con Cristina, que es el poder declinante, antes que con Axel, que es el poder emergente".

"Cuánto más sometimiento para Axel? No es fácil que aparezca otro. Axel es inteligente, laburador, honesto, austero y sensible. Tenemos la renovación y la queremos demoler. ¿Qué pasó con el 'agarren el bastón de mariscal' y con 'es el tiempo de la generación diezmada'?", dijo Navarro recordando ambas frases de la expresidenta.

El periodista señaló que Axel y Cristina efectivamente se reunieron la semana pasada y que el gobernador bonaerense le dijo a la expresidenta que si Ricardo Quintela no bajaba su lista él efectivamente la iba a apoyar como candidata a titular del PJ. "¿Qué mas quieren? Pero claro, si lo insultan todo el día no puede decir eso", explicó, y resumió: "Axel acepta a Cristina como máxima referencia del espacio, pero no acepta a Máximo como su jefe".

"El peronismo es tierra arrasada. Solo quedan cinco gobernadores, y en vez de apoyarlos para renovar destrozan al que pide internas", afirmó Navarro, y cerró: "Las maravillas que nos dio Cristina, que no las arruine el hijo".