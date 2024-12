César Grau: "Hoy el Consejo de la Magistratura está paralizado"

César Grau, el abogado que reemplazará a Héctor Recalde en el Consejo de la Magistratura, denunció que el órgano que selecciona jueces para que el Ejecutivo mande los pliegos al Senado "está paralizado". "Debería quebrarse la inercia de paralización en el Consejo", dijo Grau en El Destape 1070.

El ex diputado Héctor Recalde falleció la semana pasada; sin embargo, Grau explicó que aún no asumió por "la burocracia que recubre al Poder Judicial". "Tenía que salir una acordada de la Corte, que salió hoy, y ya se prestó juramento para el próximo lunes", contó, a la vez que destacó que "Héctor Recalde deja la vara alta".

"Hoy no se está cumpliendo con la Constitución porque el Poder Judicial debería estar encabezado por el Consejo de la Magistratura y no por la Corte Suprema", señaló y agregó: "El Consejo de la Magistratura no está cumpliendo su función".

Grau opinó que "es un problema muy grave la cantidad de vacantes que hay para designar", y profundizó: "De los 1.000 cargos de jueces, hay un tercio que está sin cubrirse. Más de 300 cargos están sin nombramiento en distintas esferas del Poder Judicial".

Camau Espínola admitió que podría ser candidato libertario: "No tengo problema"

El senador correntino de Unidad Federal y compañero de banca del expulsado Edgardo Kueider, Camau Espínola, admitió que "no tiene problema" en formar parte de las listas de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 2025 porque "la sociedad decidió cambiar" y que "hay que apoyar que ese proceso tenga continuidad". Esta mañana, las inmediaciones del Congreso aparecieron empapeladas con carteles que le reclaman al senador “que devuelva la banca” que consiguió en 2019 con la boleta del Frente de Todos (FdT).

"Hay etapas donde uno tiene que entender los procesos de cambio, tiene que reflexionar las cosas que no fueron buenas. Si la sociedad decidió cambiar, hay que apoyar que ese proceso tenga continuidad. La política debe cambiar y adoptarnos a esta nueva etapa", afirmó en un reportaje al medio local Canal 13 Max.

Al ser consultado sobre si el candidato que encabece la lista libertaria en el año próximo, contesto: "Si vamos todos en el mismo camino al transformación, por supuesto, no tengo ningún problema". "Hay otra etapa en la Argentina, ya la sociedad lo mostró", agregó. En ese sentido, completó: "Me encantaría poder arreglar, hablar, coordinar o ser parte de una sumatoria de sectores".