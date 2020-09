En medio de un nuevo aumento de casos de COVID-19 en todo el país, hubo una imagen que llamó al atención en uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires y que alertó a las autoridades del gobierno de Kicillof. El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, subió una foto a sus redes sociales en la que habló de "prueba piloto" para las clases presenciales y estuvo una reunión en un gimnasio con estudiantes y docentes de una escuela. Molestia en la gestión de Kicillof. "No tenían autorización", aseguraron.

El intendente macrista se reunió con alumnos, docentes y auxiliares en una escuela privada de Santos Lugares. En el posteo se puede ver como Valenzuela les habla a los chicos de 6° año del colegio privado aunque los protocolos no permiten ningún tipo de reunión (aun con aislamiento social) en el gimnasio de una escuela y, menos, con adolescentes.

Desde la administración de la provincia de Buenos Aires sostuvieron a El Destape que no estaban al tanto de la situación y que, más allá de que Valenzuela haya hablado de "Prueba Piloto", no hubo ningún tipo de pedido formal o de ofrecimiento de protocolos. La decisión del jefe comunal se dio en medio de la puja entre la Ciudad y Nación por el retorno a clases presenciales que, finalmente, fue negada por el ministerio que conduce Nicolás Trotta. "Es preocupante porque no se pidió autorización", aseguró una fuente de la gestión bonaerense.

Consultados sobre la razón por la cual el intendente macrista se encontró con adolescentes en una escuela privada, desde el entorno sostuvieron que "no se dictaron clases" y que "se concurrió a la escuela para escuchar a los chicos". Por otro lado, aun cuando se reunieron con alumnos en una escuela, sostuvieron que no necesitaban autorización porque solo "fue una reunión en la que se representó con pupitres como sería la disposición".

Esta reunión se da en medio de la tensión que hay entre Ciudad y Nación por el regreso de un grupo de estudiantes a las escuelas. La última propuesta consistía en clases al aire libre, pero por el momento fue rechazada. La situación epidemiológica en el AMBA es el principal obstáculo.

Clases en Ciudad

El Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta se refirió a la reunión que mantuvieron este lunes con las autoridades de CABA y señaló que "los medios reflejaron cuestiones que no fueron acordadas con el Gobierno de la Ciudad". Asimismo destacó que "el acuerdo era salir con un comunicado conjunto pero no se pudo porque apenas salimos los medios reflejaban otra cosa".

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el funcionario detalló que "el gobierno de la Ciudad solo pudo visitar a 1.500 de los 6.500 estudiantes que no pudieron mantener el vínculo con la escuela" y focalizó que "la Ciudad pidió 20 días para contactar a los 5.000 chicos que faltan. Les dijimos que hay que acelerar los plazos".