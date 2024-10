Nuevo diseño curricular en Nivel Inicial CABA: foco en Lengua y Matemática sumado a más vacantes y sedes para la primera infancia

En línea con la revisión del sistema educativo que emprendió este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá desde 2025 un nuevo diseño curricular en nivel inicial para escuelas públicas y privadas que pondrá mayor foco en Lengua y Matemática. Los cambios se complementarán con la primera infancia, a partir de nuevos centros, ampliación de la matrícula y de la oferta horaria.

El objetivo que se puso la gestión de Jorge Macri con esta medida, que sigue la lógica de los cambios para primaria y secundaria en el marco del programa Buenos Aires Aprende, es mejorar la transición entre los sistemas no formal y formal para garantizar la crianza y los primeros aprendizajes en el nivel inicial. Para ello, adelantaron a El Destape, se pidió a los ministerios de Desarrollo Humano y Educación que trabajen de forma articulada en este nuevo plan que anunciará este miércoles el Jefe de Gobierno y está destinado a 91.457 alumnos de Nivel Inicial (desde los 45 días hasta los 5 años), franja etaria clave para su desarrollo. “Todo se juega en estos primeros cinco años de vida porque allí se definen muchas de las capacidades futuras de desarrollo”, razonaron en la sede de Uspallata.

Cambios en Primera Infancia

En relación a los Centros de Primera Infancia (CPI), en 2025 se sumarán cinco nuevos edificios a los 75 ya existentes en la Ciudad y se ampliará a 15 mil las vacantes disponibles. Todos ellos estarán ubicados en la zona sur, que es donde más cantidad de habitantes hay por vivienda además de mayor vulnerabilidad.

Sobre la matrícula, uno de los que más cuestionan los gremios docentes, en la cartera de Desarrollo Humano -a cargo de Gabriel Mraida- aseguran que más allá de la mayor oferta, no detectan una problemática actualmente al respecto. “Hoy no hay faltante de vacantes en la Ciudad”, resaltaron pese a entender que hay quejas de familias respecto de la pretensión de cercanía de algunos edificios educativos.

La inscripción en los CPI será 100% online y habrá flexibilidad horaria de atención dentro de la franja de 8 a 16 horas ya que se adaptará a la demanda familiar y podrán ser estadías de cuatro, seis u ocho horas. Además, de acuerdo a la necesidad que refleje la inscripción, se definió incorporar la franja horaria nocturna para atender problemáticas familiares de madres o padres que trabajen por la noche.

En este punto hay un abordaje de género debido a que al quedar a disposición de las necesidades horarias de las familias, se atiende una problemática que afecta principalmente a las mujeres que son madres ya que por su trabajan y/o estudios abandonan la secundaria o carreras universitarias. “Es una política central para que las mujeres no tengan ese dilema de que si es mamá no puedo estudiar o que para progresar no puede ser mamá”, explicaron al anticipar la medida.

Aunque no lo quieran poner en estos términos, se trata de una distinción con la gestión nacional de Javier Milei que a través del Ministerio de Capital Humano ajusta en jardines comunitarios y en fortalecimiento edilicio de jardines de infantes. Por ahora, es una incógnita para los funcionarios porteños y hasta para el propio Macri conocer cómo se terminará de desmembrar la clase media y su impacto a nivel local en la demanda de asistencia también en lo vinculado a la educación.

Nueva Currícula 2025 para Nivel Inicial

Desde el próximo ciclo lectivo, como se anunció semanas atrás para la Primaria, también para los 74.888 alumnos en los jardines de infantes habrá mayor espacio para Lengua y Matemática. Estos ejes están presentes en la actual currícula, pero se decidió que sean abordados con especial énfasis ya que en base a las pruebas PISA 2015, desde el Ministerio de Educación porteño apuntaron que los resultados muestran que los niños que son escolarizados a los 3 años tienen mejor rendimiento en lengua y matemática en la primaria, como también hay un crecimiento en las tasas de permanencia escolar.

“Queremos tender un puente entre lo que necesita lograr un alumno en sala de cinco para estar lo más cerca posible a la alfabetización cuando empiece en primer grado”, detallaron. “La evidencia demuestra que la escolarización temprana produce mejoras sustantivas en los aprendizajes y rendimiento académico en el mediano y largo plazo”, explicaron desde la cartera que encabeza Mercedes Miguel.

Además de mantener la indagación del ambiente, las artes y la educación física; entre los ejes transversales para la Primaria continuará el espacio para contenidos lúdicos sumado a la Educación Sexual Integral, la Educación Ambiental y la Educación Digital.

Además, habrá un seguimiento personalizado de los alumnos. En Educación explicaron que se pretende que haya una conversación entre los diseños curriculares de Inicial y Primaria para atender un problema que se da entre los pasajes de niveles, entre los cuales también suele haber cambios de establecimientos. Es lo que en el ámbito escolar se conoce como transición educativa y que sin la información necesaria provoca demoras y dificultades en la enseñanza.

Si bien la educación formal y obligatoria comienza desde los cuatro años, la mayor atención en el Nivel Inicial radica atender una problemática que detectan especialistas y que tiene que ver con el uso intensivo de pantalla de dispositivos tecnológicos que afecta la capacidad de atención que después se traslada y agudiza en los niveles superiores. Esa información -como también la referida a problemáticas como el autismo y la dislexia, entre otras- se incorporará a la confección de informes individualizados que brindarán herramientas previas a docentes de Primaria.

El nuevo sistema, adelantaron desde Ciudad, tendrá indicadores de logro tanto en Lengua como en Matemáticas aunque aclararon “sin ser estrictos en la evaluación ya que en esta etapa de la formación el principal objetivo es que los chicos lleguen a la primaria de manera efectiva”. Esta decisión, resaltaron cerca de Jorge Macri, se debe a una decisión de poner sobre la mesa la discusión sobre la medición y la evaluación que muchas veces es tema de conflicto con los gremios. “Sin datos ni mediciones no sabés dónde estás parado“, argumentaron.