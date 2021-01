Clases presenciales: Sileoni destruyó el relato macrista a favor de la educación

En las últimas semanas se intensificó el debate sobre el retorno a la presencialidad de las clases. El gobierno de la Ciudad reafirmó hoy que comenzarán el 17 de febrero y anunció cómo será ese regreso a las aulas. El ex ministro de Educación Alberto Sileoni cruzó al macrismo y lanzó una serie de comentarios en los que, entre otras cosas, hace hincapié en la destrucción de la educación durante el gobierno de Cambiemos.

Sileoni cruzó al Gobierno de la Ciudad y sostuvo que "en las escuelas urbanas no podemos pensar en una presencialidad igual que en 2020. En esa mesa de debate tienen que estar las organizaciones gremiales". En charla con el programa Salvemos Kamchatka en FM La Patriada, aseguró que "los que destruyeron la educación hoy son los que cerraron escuelas. Los que degradaron la salud hoy se pasean por los medios diciéndole a Ginés como tiene manejar la pandemia".

Por otro lado, ante el pedido de retorno a las aulas, Sileoni también aseguró que "no va a ocurrir que el 17 de febrero empiecen las clases con todos los chicos en las aulas. Seguramente el Gobierno culpe a los gremios, pero no da la realidad para que se dé esa situación, no hay condiciones para que se dé y los papás de los chicos no van a querer llevarlos".

Días antes, el propio Sileoni hizo un "hilo" en sus redes sociales con las diferentes decisiones tomadas por el gobierno de Mauricio Macri hasta 2015. Al respecto, sobre el pedido de que se "abran las escuelas", sostuvo que Cambiemos debilitó el sentido y las funciones del Ministerio de Educación de la Nación, destruyendo el valor de la unidad y fragmentando el sistema educativo; e Incumplió todas y cada una de las Leyes Educativas vigentes y no propuso la sanción de ninguna.

En el mismo sentido, Sileoni en sus redes sociales sintetizó: "No construyó una sola escuela de las que prometió, descendió 1,3% el PBI educativo, subejecutó y disminuyó el presupuesto educativo y discontinuó el Programa de Reparación de escuelas". Por otro lado, aseguró que "suprimió el Programa Conectar Igualdad negando a los y las estudiantes de las Escuelas Secundarias 4.5 millones de computadoras, entre las que no distribuyó y las que abandonó sin reparar".