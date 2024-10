Autoridades universitarias de Catamarca apuntan contra Milei: "Es autónoma y autárquica por ley"

Mientras comienza a tomar forma la Tercera Marcha Federal Educativa contra el desfinanciamiento de la educación pública que impulsa el Gobierno de Javier Milei, el secretario de Extensión Universitaria de Catamarca, Adolfo Agüero, apuntó contra las políticas del libertario y remarcó la importancia de la universidad en la sociedad al asegurar que "es autónoma, autárquica por ley, pero además lo más valorable en todo el mundo, es libre y gratuita".

La administración de La Libertad Avanza (LLA) profundiza su ataque contra las universidades. No solo negó su financiamiento para priorizar el presunto "déficit cero", sino que emprendió contra la comunidad universitaria. En este marco, estudiantes, docentes y no docentes buscan resistir el ataque y establecen un plan de lucha a nivel nacional y Catamarca no es la excepción.

El secretario Agüero habló de la importancia de la construcción de lazos sociales de la Universidad de Catamarca (UNCA) y planteó: “A veces creemos que la universidad son cuatro paredes en donde están los claustros universitarios, los profesores y los alumnos. La universidad es todo, es operante, es ambulante, tiene que caminar y conectarse con la sociedad y con las comunidades más lejanas".

En diálogo con el programa local Santa Sanata, recordó que la UNCA fue creada en 1972, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la provincia. “Nace de la inquietud de los pueblos y de la lucha del pueblo catamarqueño que hizo el proyecto en el que estuvieron todas las carreras que podían tener impacto en el desarrollo de la provincia”, recordó el funcionario.

Asimismo, sostuvo que "es una universidad que es accesible para todo el mundo". En este contexto de resistencia, alumnos, profesores y trabajadores de los establecimientos mantienen vigente las medidas en rechazo al ajuste. En la asamblea de comienzos de esta semana, decidieron continuar con la toma de la UNC "por tiempo indefinido" y seguir con la agenda de clases públicas, actividades recreativas, culturales y académicas.

Los pedidos por parte de estudiantes y maestros son: aumento de salarios y presupuesto, recomposición de las becas estudiantiles, presupuesto para obras y refacciones para todas las unidades académicas y edificio propio para la Facultad de Humanidades.

Milei contra UBA por las auditorías: "Peores a lo que imaginamos"

El presidente Milei utilizó su cuenta de X para apuntar con dureza contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), luego de que se conociera que las autoridades judicializaron las auditorías que quiere hacer el Gobierno a través de la SIGEN. "Están sucias", públicó el Presidente en su red social favorita junto a uno de sus ya clásicas "revelaciones".

Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, revelara que la UBA inició acciones legales para evitar la auditoría que quiere hacer el Gobierno de Milei a través de la SIGEN, ya que se trata de una violación de la autonomía que les otorga la Constitución a las universidades, el jefe de Estado se sumó a los ataques a las autoridades universitarias. "La UBA se niega a ser auditada", comenzó el libertario en sus redes sociales, donde compartió el posteo de su portavoz.

"Ello no solo revela que las autoridades están sucias, sino que además las cosas son peores a lo que imaginamos, ya que el único sentido que tiene ocultar información es que lo que existe es pero (peor) a lo imaginado”, agregó. Por su parte, el rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, aseguró que lo que quiere hacer el Gobierno es "unilateral" y una violación de la autonomía constitucional de las universidades.

“Que las decisiones expresadas por el Síndico General de la SIGEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, en torno a disponer unilateralmente actividades dentro del ámbito de la Universidad, conllevaría una intervención inconstitucional e ilegal”, sostuvieron. Cabe recordar que las universidades tienen tanto auditorías internas como externas, estas últimas corresponden a la Auditoría General de la Nación (AGN).