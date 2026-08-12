El periodista Eduardo Feinmann informó este miércoles en su programa "Alguien Tiene Que Decirlo", que se emite por Radio Mitre, sobre una convocatoria a un "bautismo comunitario" que se realizaría el sábado 5 de septiembre a las 16 horas frente a la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner, ubicada en San José 1111. Según relató el conductor, la ex vicepresidenta oficiaría como "madrina espiritual" desde el balcón de su casa.

La versión, que hasta el momento no cuenta con confirmación oficial ni del entorno de la ex mandataria ni de la Iglesia Católica, generó según Feinmann un fuerte malestar en el Episcopado porteño.

De acuerdo con lo que expuso Feinmann al aire, la organización del evento está a cargo de una mujer identificada como Gladys y del padre Paco Olveira. El periodista precisó que los interesados en participar deben anotarse telefónicamente y que se les pide llevar una vela para la ceremonia. "Iluminemos nuestra Patria", habría sido la consigna elegida para convocar al encuentro, según citó el conductor.

El rechazo de la Iglesia por falta de autorización canónica

Según Feinmann, la Iglesia Católica Argentina "ha puesto el grito en el cielo" frente a la iniciativa y que existe "una bronca, un malestar" dentro del Episcopado porteño. Según explicó, desde la institución evaluarían recurrir a mecanismos canónicos para frenar la convocatoria, dado que no contaría con el aval correspondiente.

"Van a tratar por medios canónicos de frenar esto porque realmente no cuenta con la autorización ni del párroco local, donde deberían anotarse los bautismos, ni de los obispos de la Ciudad de Buenos Aires", afirmó el conductor en su editorial. No hubo ningún coumunicado oficial por parte de la Iglesia sobre la supuesta convocatoria que se organizó en las redes sociales.

El periodista también involucró directamente al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, a quien señaló junto a otros obispos locales como molestos tanto con el padre Paco como con la ex presidenta. "No hay ningún tipo de autorización del párroco y del obispo local", remarcó Feinmann, y agregó su interpretación personal sobre el trasfondo del conflicto: consideró que desde la Iglesia "van a tener que evitar mezclar la celebración de un sacramento con el partidismo político".