D'Attellis, sobre la suba del dólar paralelo: "Esto que vimos hoy es una sobrerreacción" a las medidas sobre las importaciones

Fue un día de tensión en la economía, con el riesgo país cerca de los 2.500 puntos básicos, los bonos en caída y el blue en su techo histórico. El director del Banco Central analizó para el El Destape las causas y se refirió a la licitación del final del día que evitó un temblor en el mercado local.

Desde la mañana se acumuló durante el día una mala noticia atrás de otra en el plano económico local. Fue un día de tensión, con el riesgo país cerca de los 2.500 puntos básicos, los bonos en caída y el blue en su techo histórico. Recién en el final de la jornada desde el Ministerio de Economía se transmitió que se evitó lo que podría haber sido un temblor en el mercado local. Es que se logró la renovación total de los títulos de deuda por alrededor de $ 250.000 millones y desactivó una bomba que amenazaba el mercado: si no se obtenían números positivos, se especulaba con una huida masiva al dólar que pusiera más presión. El director del Banco Central Agustín D'Attellis analizó para El Destape las causas y afirmó: "Esto que vimos hoy es una sobrerreacción" a las medidas sobre las importaciones.

Si bien no quiso arriesgar, adelantó que tras la licitación de este martes "deberían estar calmados los dólares alternativos". Para D'Attellis, el principal problema fue "el temor que salió hacia afuera que tiene que ver con la brecha".

"El mercado de deuda en pesos venía siendo castigado hace varios días y cayendo. Ayer tuvo un rebote y hoy estuvo la licitación que terminó en un buen resultado: se colocaron 248 mil millones. Se sobrecumplió", expresó el economista. La meta de este martes era colocar 243.701 millones de pesos.

El dólar paralelo subió seis pesos, cerró a $ 238 y marcó un nuevo récord histórico. El presidente Alberto Fernández llegó a la mañana de su viaje a Munich, Alemania, donde participó de la reunión del G7. Siguió toda la jornada económica desde la quinta presidencial de Olivos, donde estuvo en constante comunicación con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"La ampliación de la brecha es un claro movimiento especulativo que utiliza como argumento las medidas sobre las importaciones", argumentó D'Attellis. El lunes el Banco Central comunicó restricciones para conseguir dólares de los importadores para bienes no indispensables. Así se logra acumular reservas. El presidente del BCRA, Miguel Pesce, adelantó que esperan ahorrar 1000 millones de dólares por mes. La decisión se tomó una semana después de que Cristina Kirchner criticara en un acto público el "festival de importaciones" que genera salida de la divisa norteamericana. Un análisis que comparte con Alberto Fernández: para crecer hay que tener dólares en el Banco Central.

Sobre la suba brusca del dólar blue que genera inquietud, el director del BCRA le dijo a El Destape: "Algunos medios de comunicación buscan generar esto: confusión. Ayer se hablaba de súpercepo o suspensión a las importaciones. Nosotros no tenemos forma de suspender las importaciones", aclaró.

El economista consideró que las medidas adoptadas este lunes son "un problema estacional, por la energía, la guerra. Para atender esa estacionalidad pedimos que busquen los dólares en otro lado", dijo D'Attellis. "Con ese argumento falaz de las restricciones instalaron otro argumento falaz: que ahora el importador va a tener que ir al Contado con Liqui. Si el tipo fuera a ese mercado, pierde 90 días para comprar el oficial", informó. Es que aquellos que hayan comprado Dólar Bolsa o Contado con Liqui (CCL) no podrán acceder al mercado oficial durante los próximos 90 días.

Se quejó el director del BCRA: "Se termina instalando una idea de algo que después con poco volumen genera una demanda, y la brecha sube". Y concluyó sobre la suba del dólar blue y las medidas sobre las importaciones: "Esto que vimos ahora es una sobrerreacción".

Asimismo, opinó sobre la suba del riesgo país, que este martes rozó los 2500 puntos básicos: "Eso atiende más a la cuestión internacional. Es un mercado para el día a día que Argentina, al tener cerrado el financiamiento cerrado en dólares, no perjudica aunque preocupa. Hoy la Argentina no está acudiendo al mercado de deuda internacional. Nos suben las tasas de interés pero nosotros no estamos instalando deuda. En algunas empresas argentinas que sí tienen posibilidad sí impacta: les aumenta el costo del financiamiento", manifestó D'Attellis a este portal.

¿Hace ruido la política?

Para D'Attellis, "las cuestiones que pasan en la política meten ruido". Analizó que "como hay muchos jugadores en el medio de la oposición, en medios, todo el tiempo están tomando cosas, agrandándola".

Sobre la interna en el Frente de Todos, el economista expresó: "Cuando hay mensajes que generan alguna duda, cuando la vicepresidenta hace algunas cosas que hace públicas, la oposición juega a desestabilizar, cuando algunos dicen que buscarían reperfilar deuda, todo ese juego entra en un mercado de incertidumbre, de ruido. Muchos medios tienen una intención. Y se genera un ruido que es lógico que para quien tome decisiones en el día a día lo confundan".

Asimismo, opinó en El Destape sobre el sorpresivo encuentro entre Cristina Kirchner y el economista Carlos Melconian: "Me llamo la atención porque no tienen un solo punto de acuerdo hace mucho tiempo. Pero a veces se dan esos encuentros para conversar entre dos opuestos, para ver cómo está la cosa del otro lado".

Melconian, ex presidente del Banco Nación bajo la Presidencia de Mauricio Macri, este lunes expresó en una entrevista: “De acá hasta el final del Gobierno de Alberto Fernández será pura supervivencia, con la máxima aspiración de llegar ileso”. D'Attellis le respondió: "Es deporte nacional en nuestro país en el último tiempo de un Gobierno que todos hablen de cómo será su último año. Pero después caes en la irresponsabilidad del gobierno anterior que salió a endeudarse en dólares en el ultimo año".

El economista cerró el tema: "Es cierto que hoy a pesar de que falta un año para las elecciones empieza a darse que se perfilan candidatos. Están todos viendo a ver quién llega. Y se abrió mucho el escenario. La aparición de extremos, como Javier Milei que dice que va a prender fuego el Banco Central, abrieron mucho el cuadro, el espectro, hacia posiciones bastante alocadas".