La resolución del conflicto sobre las tierras de los Etchevehere deberá esperar. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, a cargo de Carolina Castagno, dispuso un cuarto intermedio hasta mañana jueves a las 10 de la mañana. Recién entonces comunicará su decisión respecto al pedido de desalojo de la estancia Casa Nueva. La magistrada podrá disponerlo, rechazarlo u ordenar que se revise el rechazo a la cautelar mediante la cual se pidió el abandono de los terrenos en los que hoy se encuentra Dolores.

El conflicto tiene como protagonista al ex ministro Agricultura de la gestión de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere. La audiencia fijada para hoy comenzó pasadas las 9 de la mañana con la exposición de los fiscales Oscar Sobko y Mónica Carbona.



Luego de recordar los detalles del ingreso de Dolores Etchevehere al predio, el 15 de octubre, los fiscales recalcaron que si bien está fuera de discusión que es heredera de los bienes familiares en un 12,5 por ciento, "no tenía derecho" a irrumpir en el campo ya que se encuentra en manos de una sociedad anónima manejada en conjunto por los accionistas.

"No tiene ningún derecho a actuar por las vías de hecho, por la fuerza, la violencia, la intimidación, el abuso de confianza y el engaño", dijo la fiscal Carmona y consideró que en las acciones de Dolores está claro el delito de "usurpación".

Por otro lado, el Proyecto Artigas -que integra Dolores- advirtió -en un comunicado- que "la audiencia estipulada para hoy con la presencia de representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia deja en evidencia que ese organismo no tiene perspectiva ni formación en relación a la distintas formas de violencia de género que determina la ley".



"Se avalará el comportamiento de quienes deberían estar detenidos por el incumplimiento de un fallo judicial que impide acercarse y hostigar a la víctima como claramente siguen haciendo los varones Etchevehere", indica el comunicado, para quien el MPF "acusará a una mujer sobre la que se dictaron medidas de protección por 30 días". Télam.