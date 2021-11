Montenegro, sobre la Ciudad: "No tiene incorporada la perspectiva de discapacidad"

La diputada del Frente de Todos busca que la Comisión de Discapacidad sea incorporada de forma permanente en la legislatura de CABA.

La legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) por la Ciudad de Buenos Aires Victoria Montenegro exigió que la Comisión de Discapacidad sea incorporada como una Comisión Permanente de Asesoramiento de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. En la puerta del edificio, Montenegro realizó una radio abierta, acompañada por diferentes representantes y diputados, como Laura Velasco y Juan Manuel Valdés, que abogaron por el mismo objetivo. "No tiene en absoluto incorporada la perspectiva de discapacidad", expresó sobre la planificación de dicha jurisdicción.

Acompañada por representantes de San Lorenzo de Almagro Social, ReDi (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), Fundación Rumbos, SEA Señas en Acción, autoridades educativas de colegios porteños y representantes sindicales de UTE y SADOP, la dirigente expresó: "Actualmente al ser una Comisión Especial, quiere decir que los proyectos que se presentan en la Legislatura no tienen giro a esta Comisión". Además, destacó: "El impacto de la pandemia fue tremendo para todos, pero más aún para las personas con discapacidad. Necesitamos que en educación, salud y ambiente se incluya la perspectiva de la discapacidad".

Siguiendo por la misma línea, Montenegro remarcó: "No es la discapacidad lo que no le permite a esas personas vivir una vida plena, sino que es el entorno discapacitante. Es esta Ciudad que construye una maqueta en la que muchos no estamos, y las personas con discapacidad ni siquiera tienen una voz para poder pronunciar". Recordemos que durante le 2019, impulsado por la propia legisladora, se aprobó la creación de dicha comisión pero para generar un verdadero cambio, manifiestan que debe ser "definitivamente institucionalizada" como las 25 ya existentes.

Sobre este tema, la legisladora del Frente de Todos sostuvo: "Solo depende de decisión política; ni siquiera tiene costo presupuestario, no cuesta un solo peso". Mientras que, quien también es la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dentro de la propia Legislatura de la Ciudad, señaló: "La Comisión Permanente permitiría encontrar un espacio institucional para que esa voz sea escuchada, se trata de entender al otro como un sujeto de derecho".

Para cerrar, Montenegro recordó que hace dos años se logró crear la Comisión Especial pero que será clave, para continuar trabajando, "que sea permanente y vinculante, con obligación de giro, personal y recursos para abordar el tratamiento". Y sentenció: "La intención es que cuando se traten proyectos de educación, urbanismos o espacio público, por nombrar algunos temas, se tenga en cuenta la perspectiva de discapacidad posibilitando la autonomía de las personas".

Según las cifras oficiales, en la Ciudad de Buenos Aires 10 de cada 100 personas tienen algún tipo de discapacidad mientras que en la Comuna 8 se registra un 32% de hogares con personas con discapacidad y en la Comuna 2, la cifra disminuye al 15%. El sur duplica los casos y el 53% de las personas con discapacidad son mujeres.