Agustín Rossi se cruzó con Hernán Lombardi y otros miembros de la oposición: "volvió la violencia"

El intento de magnicidio a CFK, política de derechos humanos y Aerolíneas Argentinas fueron algunos de los temas por los que el Jefe de Gabinete tuvo que salir a responder a Juntos por el Cambio y otras fuerzas.

La exposición del jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, en la Cámara de Diputados, en el marco de su primer informe de gestión, fue escenario de una serie de cruces con legisladores de los bloques de la oposición.

Rossi se refirió al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalando que "volvió la violencia a la Argentina", y que "no es producto de la casualidad, porque para que haya existido alguien que le puso un revólver en la cabeza a Cristina, existió antes una campaña de discursos del odio".

En ese contexto, y ante los gritos de legisladores opositores, Rossi se dirigió al diputado Hernán Lombardi y le dijo "todavía estamos esperando una condena de la presidenta de tu partido", en relación a la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien no condenó explícitamente el atentado a la Vicepresidenta, ocurrido el 1 de setiembre del año pasado.

Para Rossi, "en el 2008, cuando fue el conflicto del campo, empezó la violencia política" y recordó: "Esa fue la primera vez que yo vi un cartel que decía 'yegua', refiriendo a Cristina Fernández de Kirchner".

Ante el pedido de los diputados de Juntos por el Cambio de que no haga "barricada", Rossi respondió: "Barricada hacían ustedes cuando tiraban piedras en mi casa, donde estaban mi mujer y mis hijos". En ese contexto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, debió llamar al orden a los diputados opositores que interrumpían el discurso de Rossi.

Otro cruce se produjo cuando el jefe de Gabinete exponía sobre la política de derechos humanos y rechazaba la afirmación de que los "derechos humanos son un curro", tal como dijo públicamente el expresidente Mauricio Macri.

"Los derechos humanos no son un curro. En todo caso el curro es el de los que no quieren reconocer los 30 mil detenidos desaparecidos, porque no se animan a condenar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Lamentablemente, para un sector de la política argentina, cuando uno lee sus discursos no escucha la palabra dictadura. Para ellos no fue una dictadura, fue otro gobierno más", planteó Rossi. Desde su bancada, la diputada negacionista de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, le gritó: "Decí los nombres".

Otro momento de tensión se vivió cuando Rossi hizo una reivindicación del rol de Raúl Alfonsín en los primeros años de la democracia y le reclamó a los diputados de Juntos por el Cambio que no aplaudían al fallecido líder radical. "Aplaudan che, ni a Alfonsín lo aplauden ustedes", ironizó.

Aerolineas y empresas estatales

Por otra parte, Rossi defendió el rol y la actividad de Aerolineas Argentinas y afirmó que las empresas estatales del país "brindan más y mejor calidad de servicios, defendiendo los intereses nacionales que cuando están en manos privadas".

"Algunos dicen que Aerolíneas es un avión que vuela pero es un poquito más. Es una empresa hoy reconocida en el mundo, tiene una cantidad de aviones que son propiedad de Aerolíneas Argentinas, que ha abierto su capacidad de negocio, su capacidad comercial fundamentalmente para transporte de carga y ha reducido este último año casi en 60 por ciento los subsidios que tenia por parte del Estado", enfatizó el jefe de Gabinete.

En ese marco, Rossi sostuvo que algunos sectores de la oposición que plantean la política de cielos abiertos busca "desaparecer a Aerolíneas" y afirmó: "Hay que discutir no si es un colectivo que vuela sino si quieren o no una aerolínea de bandera y si no quieren, qué es lo que proponen".

"La política de cielos abiertos significa que venga cualquier empresa, de distintos lugares del mundo que va a elegir qué destinos hacer y se van a concentrar en rutas como Córdoba, Iguazú, El Calafate, Mendoza y el resto del país no va a estar interconectados producto de que no son rentables. Las rutas que van a hacer son las que son absolutamente rentables", aseveró el jefe de Gabinete quien, ante los gritos de los opositores que cuestionaban esas afirmaciones, bromeó: "Me prendieron la radio, no sabía que había radio acá".

"El subsidio que hoy se quejan que recibe Aerolíneas lo van a recibir sus amigos: esa es la política de cielos abiertos que plantean y la destrucción de Aerolíneas", expresó sobre lo que haría la oposición en caso de volver al gobierno.

En ese sentido, Rossi recordó: "Nosotros no nacionalizamos Aerolíneas, a nosotros nos la tiraron por la cabeza el Grupo Marsans, que no hacía funcionar Aerolíneas, que el 80 por ciento de los aviones que tenían eran en leasing y no era propiedad de Aerolíneas".

"La verdad es que si con esto se enojaron, no me imagino con el resto", respondió Rossi ante los reclamos de los opositores y les preguntó: "Cuando nacionalizamos Aerolíneas, ¿quién de ustedes estaba? Este debate es el mismo que dimos en ese momento. Voy a tratar de no hacerlos enojar más sino se ponen nerviosos".

Por otro lado, Rossi destacó la gestión de YPF, que "celebró su trigésimo aniversario de cotización en Wall Street con una ganancia de arriba de 2200 millones de dólares" y agregó: "No estaríamos hablando hoy de lo que está pasando con Vaca Muerta si no hubiésemos recuperado una empresa pública como es YPF en manos del Estado que demuestra ser eficiente, estar bien administrada y cumplir con los objetivos de autoabastecimiento".

Finalmente, puso de relieve la importancia de la empresa Aguas Argentinas (Aysa): "Es un orgullo que haya aumentado la cantidad de redes", dijo y destacó como "un hecho emblemático" las obras de la empresa en el Municipio de Morón que permitieron -según dijo- que tenga "100 por ciento de cloacas pero no voy a decir quiénes fueron los protagonistas de aquella licitación fracasada para que no se enojen".

