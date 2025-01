Facundo Pérez Carletti: "Diego Valenzuela no ha sido agradecido con el PRO y con Macri"

Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO, dialogó con FM RE 107.3 y le respondió a Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que decidió pegar el portazo y saltar de filas amarillas a La Libertad Avanza. Al dirigente macrista le hubiera gustado un gesto de agradecimiento a Mauricio Macri y aseguró que están preparados para otros posibles cambios de partido.

Pese a las idas y vueltas con la Casa Rosada, el referente del PRO no le cerró la puerta a un acuerdo con los libertarios en estas elecciones porque, de no alcanzarlo, el peronismo se vería beneficiado. No descartó que más dirigentes amarillos decidan cambiar de bando para convertirse al oficialismo y reconoció que le gustaría que Macri fuera candidato este año.

El dirigente de Santiago del Estero habló sobre el comunicado del PRO que generó polémica y lo definió como algo del pasado, ya superado. Respecto a la relación del PRO con La Libertad Avanza, enfatizó que ahora le toca mover las piezas al gobierno nacional.

FM RE: Como dirigente del PRO, ¿Cuál es el análisis que hacés del salto de Diego Valenzuela a filas libertarias?

Facundo Pérez Carletti (FPC): En primer lugar, todo el equipo de Diego Valenzuela ya estaba integrando los bloques legislativos liberales (en la legislatura bonaerense). Sabíamos que a comunicar esto en cualquier momento, pero me hubiese gustado que en su comunicado agradezca al PRO y agradezca a Mauricio Macri por la oportunidad que le han dado, en su momento, de ser de ser candidato a intendente y de Iniciar una carrera política. Pero bueno, creo que son decisiones personales, solamente que hubiese gustado que sea agradecido con el partido que tanto le ha dado.

FM RE: En el comunicado hay una frase en la que plantea la necesidad sumarse al cambio sin especulaciones, un adjetivo que se le suele adjudicar al PRO de Mauricio Macri, que especula en la relación con Javier Milei...

FPC: Es totalmente al revés. Al contrario, me parece que hay una especulación cuando vos cambiás de un partido a otro. Cuando cambias de un partido por el que has sido electo hacia otro. Pero, reitero, el único reproche que le hago es que me hubiese gustado que agradezca. Será que uno es santiagueño y los santiagueños tenemos dos características: somos hospitalarios y agradecidos. Creo que que Diego no ha sido agradecido con el PRO y con Mauricio, porque sin este espacio no hubiese podido ser intendente en el 2015.

FM RE: Se dice que van a ser más los dirigentes, desde intendentes a diputados, que salten a las filas de La Libertad Avanza. ¿Están preparados para eso?

FPC: Totalmente. Ayer nos querían imputar a un intendente que nunca ha sido el PRO en la provincia, de 25 de Mayo. Hay toda una intención de mostrar una situación así que no es real. Luis Juez, si bien por un acuerdo político presidía un bloque llamado Frente PRO, nunca ha sido afiliado del PRO, nunca ha sido del PRO. Luis es un dirigente de Córdoba, un dirigente provincial que tiene su propio partido y que ha hecho alianza tanto con el PRO como con el radicalismo. Más allá del respeto que uno le tiene, no es una persona del PRO. Distintos son otros casos, y no descarto que eso pueda pasar, pero cada uno elige a dónde quiere aportar. Lo que sí, no me parece que se muestre cambiarte de partido como algo heroico.

FM RE: Algunos dirigentes que se mostraban leales a Mauricio empiezan a decir que él está jugando una batalla personal y no defiende los intereses del partido...

FPC: Eso no es cierto, eso es una una total y absoluta mentira. Es una justificación de alguien que quiere tomar una decisión y que no la quiere dar poniendo las pelotas sobre la mesa. Es mentira que Mauricio está jugando la propia. Mauricio está poniendo la espalda para que el PRO siga siendo un partido nacional, está poniendo el hombro para que la identidad del partido siga vigente, para que muchísimos jóvenes y muchos generación intermedia tengamos una cohesión de cara a lo que se viene. Él está buscando una renovación generacional muy importante y es lo que vamos a buscar en este 2025. Se plantea esta elección como una elección de vida o muerte, como una elección que define una elección presidencial. La verdad, esta es una elección provincial en la cual se van a renovar cargos nacionales, pero cada provincia va a tener su lógica y de ninguna manera define absolutamente nada con respecto al 2027. No es porque lo diga yo, es porque lo dicen toda las estadísticas: Juntos por el Cambio ha ganado en 2017 y 2021 y ha perdido la elección presidencial. Sergio Massa ha ganado la elección legislativa de 2013 y ha perdido la nacional. Cristina ha perdido la elección 2009 y ha ganado la presidencial en 2011.

FM RE: ¿Mauricio puede ser candidato, en esta cruzada para ponerse el partido al hombre y recuperar la identidad?

FPC: Primero, me encantaría verlo Mauricio de candidato en la Ciudad de Buenos Aires, es una decisión personal. Segundo, el PRO no ha perdido la identidad, lo que pasa es que hay una opción que también plantea un cambio en la Argentina, que hoy está gobernando y que tiene una figura muy importante como es Milei. Pero el PRO de ninguna manera perdió su identidad, sigue en el mismo rumbo y el mismo camino en el que ha estado desde su fundación, que es el de un cambio en la Argentina, que es un posicionamiento claro en el mundo, un posicionamiento económico, una forma de hacer política. Lo que hay es un espacio político que tiene muchas coincidencias con nosotros y que hoy tiene una figura nacional muy importante como es el Presidente de la Nación y por lo tanto se lleva la atención, pero de ninguna manera perdió identidad.

FM RE: El misterio político de esta semana pasa por el comunicado del PRO del que se despegaron diputados nacionales, goberandores y se dice que hasta el propio Macri no estaba al tanto del texto final. ¿Qué pasó?

FPC: Saquemos la parte más polémica de esto, eso es un tema del pasado. Hubiese sido bueno para la Argentina un Presupuesto. Había voluntad de todos de discutirlo, creíamos que era importante, creíamos que tenía que suceder y no había ninguna intención del gobierno de ni siquiera iniciar una conversación. Lo importante no es un comunicado del PRO, lo importante es que hoy la Argentina, otro año más, no tiene presupuesto.

FM RE: La falta del Presupuesto es una una crítica transversal a todos los partidos políticos, pero, por lo que vos decís, hubo un corto circuito interno a la hora de redactar el documento.

FPC: Está claro que ha generado una polémica, ha sido pública y no la voy a negar. Eso ya está superado y lo importante es que hoy en la Argentina no se discutió un Presupuesto. Son decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo y tiene su derecho a hacerlo, como nosotros tenemos derecho a observar que nos parecía que hubiese sido mejor que la Argentina tenga un Presupuesto.

FM RE: ¿Todavía existe la posibilidad de cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza?

FPC: El PRO a nivel nacional tiene una sola mirada con respecto a la probabilidad de acuerdo, que es que el Presidente públicamente ha pedido discutir una unificación electoral de cara el 2025. Lo que nosotros hemos hecho en conjunto es decirle `muy bien, Presidente, aceptamos el diálogo. Hagamos una mesa para poder discutir`. Todavía ni siquiera se ha puesto primera en materia de construcción política de cara a este año. El peronismo se va a ver muy beneficiado en el interior del país si es que no hay un acuerdo amplio en muchas provincias, me parece que eso es algo de sentido común. Los números así lo muestran. Desde el PRO no hemos cerrado ninguna puerta de diálogo, al contrario, pero en este caso le toca mover a la La Libertad Avanza.

FM RE: ¿Definieron qué posición van a tener frente a la intención del gobierno de eliminar las PASO?

FPC: Hasta el día de hoy se sigue discutiendo. Hay diferencias entre los que quieren eliminar la PASO y los que quieren suspenderlas por este momento de crisis económica. Pero no eliminarlas totalmente, sino que dejarlas para que, en el 2026, que es un año no electoral, se discuta con mayor profundidad . Hay una posición casi unánime de la suspensión para este año.