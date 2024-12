El PRO de Macri celebra los errores del gobierno y el bullrichismo se activa en Buenos Aires

La política se prepara para el mes de recupero. Después de un año intenso, y uno electoral por venir, la dirigencia necesita recargar las baterías para llegar con energía a las urnas. Diciembre, con el anuncio de las sesiones extraordinarias, podría no ser tan álgido como se espera, ya que no habrá demasiado tiempo para discutir nada, salvo que haya acuerdos políticos previos que le den lugar a un avance veloz.

En dos semanas, ni Diputados ni Senado están en condiciones de dictaminar y sesionar para aprobar ningún proyecto. El llamado podría estar orientado sólo a la generación de una conversación pública o a blanquear, pueden sospechar algunos en la oposición amigable, un acuerdo entre la Casa Rosada y el peronismo para, a la velocidad de la luz, eliminar las PASO el año que viene. Sería un principio de revelación, pero a la inversa.

Para el PRO, el gobierno viene cometiendo errores, pero necesita algunos más para empezar a pensar en abrirle las puertas a un acuerdo con el macrismo, en buenos términos. El supuesto “arreglo” con Unión por la Patria para hacer caer el proyecto de Ficha Limpia y la consiguiente pelea con el partido amarillo son dos equivocaciones que el espacio de Mauricio Macri sigue muy de cerca.

El fracaso del proyecto de Ficha Limpia, promovido hace más de ocho años por el macrismo, pudo no haber tenido un alto impacto en la sociedad, por no ser una preocupación central, pero penetró en las “Mabeles” amarillas, indignadas por la situación. Este sector sigue emparentado al PRO y encontró, con esta discusión, un diferencial en ese espacio que podría resumirse del siguiente modo: eligieron a Javier Milei para que destrozara a Cristina Kirchner, no para que lo hiciera con Mauricio Macri.

El escándalo desatado por el senador Edgardo Kueider no le cayó mal al macrismo. Para el PRO, todo lo que pueda salpicar al gobierno es una buena señal. Es parte del susto que, los amarillos, consideran que necesita llevarse Milei para abrir el espacio y solicitar el acompañamiento del partido nacido en la CABA.

Ante el pedido de Unión por la Patria de conformar una comisión investigadora para determinar si hubo casos de pago de coimas, sobornos o cualquier otro tipo de pago a cambio de un voto favorable a la Ley Bases, un dirigente amarillo rechazó esta posibilidad. Para él, no sucedieron estas situaciones y lo de Kueider estuvo más vinculado con sus negocios en el pasado que con una compra venta de voluntades.

Visto desde los inicios de diciembre, se espera que enero sea un mes tranquilo. El 2024 fue muy intenso, el 2025 será electoral y los espacios quieren recuperar energías para poder encarar esos desafíos. Una vez iniciado marzo, no quedará mucho margen para negociar. En abril, el panorama tendrá que estar más que claro.

El que no está confundido con su futuro más cercano es Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero comprometido con el proyecto nacional de Javier Milei. Muy activo en redes sociales, su misión es la de destronar a Axel Kicillof de la gobernación en 2027 y ayudar a la construcción para el año que viene.

Identificado con Patricia Bullrich, esta semana estuvo junto a la ministra de Seguridad en el encuentro que la derecha internacional, CPAC, hizo en Buenos Aires. La describió como un “pilar fundamental del equipo de Javier Milei” y destacó su “valiente decisión”, publicitada el 25 de octubre del año pasado, de “apoyar el cambio en el balotaje sin ambigüedades”, en clara referencia a Macri y sus especulaciones.

El PRO referenciado Mauricio, que promueve el sostenimiento del límite a las reelecciones de los intendentes bonaerenses, señala a Valenzuela como el principal damnificado por esta política impulsada durante la gestión de María Eugenia Vidal. Sin chances de presentarse nuevamente por su municipio, el avance lógico es la gobernación.

Valenzuela está muy activo con el achique del peso del Estado municipal con reducción de tasas impositivas, encuentros con sectores productivos y actividades recreativas. Esta semana, apoyado sobre el furor que generará la vuelta de Los Piojos con varios recitales en La Plata, encabezará la apertura del “paseo de Los Piojos” en Ciudad Jardín, el barrio donde nació la banda, perteneciente a Tres de Febrero.

El Paseo forma parte de la Ruta del Rock que funciona en ese municipio y que fue inaugurada en septiembre del 2019, día en el que Tanguito hubiera cumplido 74 años. El recorrido auto guiado consta de postas en los barrios, donde se pueden conocer las historias de los personajes y bandas populares de la Argentina. Además de Tanguito y Los Piojos, algunos de los artistas que pueden encontrarse los visitantes son Sumo, V8, Divididos, Arcoíris, Santaolalla, Sandro y La Torre.

Germán Felices, Director de Comunicación y Contenido de la Municipalidad de Tres de Febrero, contó el por qué de este proyecto cultural. “El límite con otros municipios es difuso, las fronteras son sólo calles, entonces teníamos como desafío desarrollar la identidad para diferenciar al municipio”, sostuvo. Decidieron armar el recorrido que forma parte de la identidad local. No es el único.

El Fiat 600 también forma parte de la idiosincrasia de Tres de Febrero, un símbolo usado como distintivo municipal. La planta de la empresa en Caseros produjo 300 mil de estos autos entre 1960 y 1982 y, para darle relevancia, el partido creó el museo del Fitito. Ahora, lanzó un documento nacional de identidad para dueños de este modelo de auto, en todo el país, sin importar si todas sus autopartes son originales.