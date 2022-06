Qué ministro de Macri sería "Jack el Destripador" según De Mendiguren

El presidente del BICE y dirigente del massismo apuntó contra el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza por lanzar la posibilidad de reperfilar deuda.

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) José Ignacio"Vasco" De Mendiguren apuntó contra la oposición por buscar sacar una tajada política en medio de la crisis en los mercados que vive la Argentina por la disparada del dólar y la subida del riesgo país. En ese contexto acusó a la oposición de intentar alimentar la crisis y los comparó con Jack el Destripador.

"No están haciendo nada para calmar la situación. Porque que yo escuche a Lacunza quien defaulteó en pesos, que le llamó reperfilamiento, ahora que critique que vamos a un posible reperfilamiento. Es como escuchar a Jack el Destripador hablar de cirugía estética. Me cuesta creer eso, el conoció lo que es la emergencia, lo que son las corridas. No olvidemos que nos dejó con un 54 por ciento de inflación sin guerra y sin pandemia", señaló en una entrevista con Futurock.

De Mendiguren hacía mención a que un informe de la consultora Empiria, dirigida por el exministro de Economía de Cambiemos Hernán Lacunza, en el que se consideraba la posibilidad de una reestructuración de la deuda con vencimiento en 2024.

El empresario opinó que el PRO está más cerca de Javier Milei que de las posiciones del radicalismo.

El dólar blue llega a 239 pesos, su precio máximo histórico

El dólar blue mantiene una suba de siete pesos registrada el martes y se vende este miércoles 29 de junio a un promedio de $239 por unidad, con lo que registra una nueva marca máxima. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 83%.

En tanto que la cotización del dólar oficial abre en $130,14, con una suba de siete centavos con relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 1%. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,7%, a $ 247,99; mientras que el MEP aumenta 1%, a $ 243,63, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 17 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $124,87. Así, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $214,73.

El riesgo país, índice medido por el JP Morgan para evaluar el nivel financiero y crediticio de un país, se ubica en la Argentina en los 2500 puntos.