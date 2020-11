Sergio Massa se reunirá con el FMI el viernes

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tendrá una reunión con los representantes del FMI este viernes. Según indicaron fuentes legislativas, el encuentro entre el funcionario y la delegación se realizará durante la mañana, en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados.

La cumbre fue solicitada por los funcionarios de la misión del FMI, encabezada por Julie Kozack y Luis Cubeddu, y será una de las tantas reuniones que tendrán durante su estadía en el país. La comitiva llegó el martes para negociar un nuevo programa para la Argentina. Estarán por lo menos dos semanas en nuestro país y en el Gobierno pretenden cerrar el acuerdo antes de fin de año.

El país busca un refinanciamiento de aproximadamente U$S 44.000 millones que vencen en los próximos años. El ministro de Economía, Martín Guzmán anticipó que el nuevo programa no sería un Stand-By Agreement (SBA), sino un Extended Fund Facility (EFF).

La meta es redefinir el calendario de repago de la deuda actual y empezar a girar los pagos en 2025. De esta manera, se postergarán los vencimientos previstos para 2021 y 2023, garantizando cuatros años y medio de gracia.

El martes fue la primera reunión de la misión del FMI con el ministro de Economía y ambas partes consideraron que la reunión fue “productiva”. El día de hoy, la comitiva de la organización internacional centró su actividad en el Palacio de Hacienda. Allí se llevó a cabo una intensa agenda de reuniones con funcionarios de la cartera económica.

Cuánto le debe Argentina al FMI

En abril de 2018, el gobierno de Mauricio Macri acordó con el FMI un crédito inicial de U$S 50.000 millones que en poco tiempo se revisó hacia el alza y se elevó a U$S 57.000 millones, de los cuales efectivamente se desembolsaron US$ 44.100 millones entre 2018 y 2019. En sólo dos años, Argentina recibió del Fondo la mitad de lo que había recibido en toda la historia de relación con ese organismo.

El primer desembolso del crédito del Fondo se hizo efectivo en junio de 2018, por U$S 15.000 millones, que se destinaron a reforzar el presupuesto y las reservas. En octubre de ese año se hizo una primera revisión del acuerdo, acompañada de un segundo desembolso de U$S 5.700 millones, y se resolvió expandir el monto original hasta los U$S 57.000 millones.

En el plan rediseñado los desembolsos planeados para 2019 prácticamente se duplicaron hasta alcanzar los U$S 22.800 millones, quedando para 2020-2021 apenas U$S 5.900 millones.

A cambio de la ampliación, el país se comprometió a acelerar la consolidación fiscal, adelantando para 2019 la meta de déficit cero, originalmente prevista para 2020, y para ese año se había puesto como objetivo un superávit del 1% del PBI. También se planteó la adopción por parte del BCRA de un sistema de bandas cambiarias con una política basada en la expansión nula de la base monetaria.