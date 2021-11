El cínico mensaje de Mauricio Macri: "Hay que honrar nuestras deudas"

El expresidente además se metió de lleno, una vez más, en la interna de Juntos por el Cambio. Sin embargo, lo más saliente fue su comentario luego del préstamo con el FMI.

Una vez más el ex presidente Mauricio Macri se metió de lleno dentro de la fuerte interna que tiene Juntos por el Cambio de cara a 2023 y al posible candidato a presidente. Esta vez, el ex mandatario, además apoyó a Elisa Carrió y disparó un insólito comentario en medio de la negociación con el FMI en el cual sostiene que "hay que honrar nuestras deudas".

Mientras el Gobierno de Alberto Fernández trata de surfear la crisis producto del COVID-19 en todo el país, pero sobre todo con la delicada situación económica que dejó la administración de Mauricio Macri, el ex mandatario largó un cínico comentario en redes sociales. El líder de Juntos por el Cambio, que mientras estaba en el poder tomó un crédito de US$ 44.000 millones, ahora sostuvo que "hay que honrar las deudas" que tiene el país en claro acompañamiento a los intereses económicos extranjeros.

En un largo hilo a través de redes sociales, Mauricio Macri sostuvo que "Para que la Argentina se desarrollo económicamente tenemos que generar confianza. Tenemos que honrar nuestras deudas, respetar las instituciones. Liderar con el ejemplo". Lo más insólito es que, justamente, el préstamo se tomó sin pasar por el Congreso de la Nación durante su propia gestión.

Asimismo escribió: "Sin un nuevo contrato moral, vamos al que se vayan todos. No podemos vivir en una comunidad deshonesta. No podemos vivir en la mentira. Esas fueron las palabras de Lilita ayer en el 20 aniversario de la Coalición Cívica". Por último, agregó: "Sin confianza no hay desarrollo ni prosperidad. Comparto las palabras de Lilitas y sus conceptos, que hoy son más necesarios que nunca".

En la semana, el partido de Elisa Carrió, la Coalición Cívica, jugó para la UCR en la interna contra el PRO: quiere que Mario Negri siga siendo el jefe en Diputados. Es en medio de la puja con el macrismo que alienta a Cristian Ritondo para ocupar ese cargo a partir del 10 de diciembre. El jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, formalizó hoy su apoyo a la continuidad del radical Mario Negri como presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja.