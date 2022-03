Kicillof apoyó el proyecto para pagarle al FMI con dólares fugados

El gobernador bonaerense subrayó la necesidad de encontrar a los responsables de la fuga de capitales y señaló que durante la gestión macrista salieron del país 86 mil millones de dólares.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó que “apoya completamente el espíritu” del proyecto de ley que busca gravar bienes de argentinos en el exterior que fueron fugados y no declarados ante el fisco y cuyo destino será el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La iniciativa fue presentado este lunes por un grupo de senadores del Frente de Todos.

"Apoyo completamente el espíritu del proyecto. Me parece muy acertado y muy adecuado, porque durante los 4 años de Macri se dio otro de esos grandes procesos históricos donde hubo endeudamiento y fuga de capitales", consideró Kicillof, y se refirió a los años de gobierno macrista como la tercera ola de endeudamiento de la Argentina. "Primero lo hicieron en la dictadura militar, después en la década de los 90' y después en el gobierno de Macri", puntualizó.

A la salida del encuentro del Consejo Federal de Seguridad Interior, Kicillof también denunció que no solo el préstamo que hizo el FMI a la Argentina durante la gestión de Macri fue el más grande de la historia de ese organismo sino que también lo fue la fuga de capitales que se dio posteriormente: "Cuando uno mira las estadísticas de fuga de capitales, la cuenta da que se fugaron de la Argentina 86 mil millones de dólares, es una cantidad inédita también. Entonces endeudamiento inédito, fuga inédita", explicó.

El proyecto para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no estén declarados ante el fisco “realicen un aporte especial de emergencia”. El texto del proyecto afirma que los alcanzados deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares.

Además, especifica que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%; quienes no realicen de manera voluntaria este aporte “corren el riesgo de tener una pena de prisión”. Al mismo tiempo, el bloque de senadores también presentó un proyecto para levantar el secreto bancario que permita detectar a esos contribuyentes que no pagaron impuestos.

Al respecto, Kicillof señaló que el proyecto apunta a generar instrumentos para poder localizar quién y cómo se llevó dólares de manera ilegal del país. "¿Qué es lo que propone el proyecto? Poner una penalidad, que quede claro, una penalidad para recuperar los recursos de la evasión tributaria", señaló y trazó la siguiente comparación: "Cuando salen capitales de la Argentina quedan en muy poquitas manos pero cuando hay que pagar la deuda la pagás vos, vos, vos y todos los que me están mirando", dijo y señaló a los periodistas a su alrededor.

Lo que se está discutiendo ahora -agregó el gobernador- es cómo se hace con un acuerdo "imposible de pagar para que no nos funda este año", dijo en relación al reciente acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el FMI. "Esto es lo que agrega un elemento que si no se invisibiliza", dijo y preguntó: "¿A dónde fue a parar esa guita? Se ha descubierto que una parte importante salió del país, algunos lo habrán de hecho de manera legal, porque esos dólares si alguien los ganó y aplicó sus impuestos fiscales está bien, pero hay una parte que está demostrado que se la llevaron de manera ilegal; ya sea porque no se pagaron los impuestos o ya sea porque se produjeron operaciones ilegales para generar rentabilidad", lanzó.

Por último, sobre las críticas que hizo la oposición al proyecto que presentaron los senadores oficialistas, Kicillof consideró que "es gente que está más cerca del problema que de la solución". Y cerró: "Los dólares que vinieron salieron y están en algún lado, lo que tenemos que encontrar es que parte de esos dólares se fueron en operaciones ilícitas, de evasión tributaria por ejemplo que es un delito, entonces buscarlo, recuperarlo, buscarlo para devolverlo”.