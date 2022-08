En medio del cambio de Gabinete, Argüello ratificó las metas acordadas con el FMI

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, aseguró que un cambio de ministros no desorganiza la agenda bilateral con Estados Unidos.

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, aseguró que un cambio de ministros no desorganiza la agenda bilateral con Estados Unidos y añadió: ”Digamos que no fue el momento más feliz". Sostuvo, además, que pese a la renuncia de Silvina de batakis y la llegada de Sergio Massa a un Ministerio de Economía reforzado con las carteas de Agricultura y Desarrollo productivo "no altera la relación" con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sobre esto, también aclaró sobre el acuerdo que refinació la deuda que tomó la gestión de Macri: "No está planteado modificar las metas".

En diálogo con El Destape Radio, Argüello destacó que situaciones críticas en materia política hay en todos lados y remarcó: "Hubo un cambio de ministro porque la necesidad política de la alianza que gobierna Argentina decidió que la salida de Guzmán necesitaba una agenda más clara". Agregó, además: "El cambio de ministro cuando volvió Batakis no altera la relación con el FMI". Sobre las expectativas respecto de Argentina, destacó que "van a cambiar el miércoles con los anuncios económicos".

Tras recordar que tiene a su cargo la coordinación con el FMI, BM, BID, OEA y ONU, afirmó que "este cambio de ministro no modifica para nada la relación" y remarcó: "Massa es un dirigente conocido y reconocido en EEUU y eso nos puede ayudar atravesar este momento".

"El flujo de los fondos del BID forma parte del acuerdo con el FMI. Es difícil entender porque no lo concretan y llevan un atraso de meses", sostuvo. Y destacó que se están haciendo "todas las gestiones necesarias para destrabar los fondos del BID". Sobre el artículo de Claver-Carone, apuntó que "coincidió con la visita de Batakis pero no fue por esa visita" y agregó: "Quiero creer que pronto vamos a tener una solución para el inconveniente de los fondos del BID".

Por último, se refirió a la reunión entre Alberto Fernández con Biden, suspendida por el COVID-19 del mandatario norteamericano. "Está reconfirmada", aseguró y anticipó que hay una fecha tentativa para fin de agosto. "La decisión de la Casa Blanca es darle curso a la visita de Alberto Fernández lo antes posible", afirmó.