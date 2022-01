Duras críticas del Frente de Todos a JxC por su postura sobre la deuda con el FMI

Diputadas y diputados oficialistas cargaron contra la oposición por condicionar el diálogo con el Gobierno y tener una actitud irresponsable con el FMI.

Alrededor de cuarenta diputadas y diputados del Frente de Todos (FdT) criticaron duramente a la conducción de Juntos por el Cambio (JxC) por intentar "condicionar" el diálogo con el Gobierno de la Nación y al mismo tiempo señalaron que pese a que fue dicho espacio el que tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ahora "asume una posición irresponsable y ridícula".

Fue por medio de Twitter donde los legisladores oficialistas repudiaron la actitud del bloque opositor y recordaron su papel en el acuerdo con el FMI durante el Gobierno de Mauricio Macri. Además, señalaron que la relación con JXC se encuentra "dinamitada" por la postura que vienen tomando en el último mes. Lógicamente, esto se profundizó cuando los mandatarios opositores no quisieron concurrir a la reunión convocada por el presidente Alberto Fernández.

Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto, manifestó: "Durante la Presidencia de Mauricio Macri, se endeudaron con el FMI en 44 mil millones de dólares y se comprometieron a devolver esos préstamos en plazos imposibles. No consultaron al Congreso. No lo discutieron con nadie". Mientras que el diputado Marcelo Casaretto sumó: "Tomaron la deuda. Dejaron a los argentinos endeudados. Ahora piden alfombra roja y café. Por qué no piensan más en colaborar que en destruir. Por qué no piensan más en el país que en su show?".

La diputada Victoria Tolosa Paz afirmó; "Ya bastante nos condicionaron como país al tomar semejante deuda, como para venir ahora a condicionar una reunión que busca solucionar el período de mayor endeudamiento de la historia". Y le pidió directamente a la Oposición: "Por una vez en la vida piensen en las familias argentinas por favor".

En la misma línea, Cecilia Moreau indicó: "En 2 minutos, endeudaron Argentina en 44 mil millones de dólares, no consultaron al Congreso", y agregó: "Hoy reclaman condiciones para asistir a una reunión informativa. Con esa misma soberbia ejercieron el poder. Nada cambió. Macri manda, el resto acata. Temor reverencial al jefe". Y Leandro Santoro agregó: "Este problema lo generaron ustedes, sean solidarios con la Argentina y dejen el show para otro momento. No hay margen para especular".

"Avísenle a Juntos por el Cambio que el crecimiento económico de la Argentina vive amenazado por el escandaloso acuerdo que ellos firmaron con el FMI sin pasar por el Congreso Nacional. Así que menos exigencias y más responsabilidad que se la deben al pueblo argentino", recalcó por otro lado Leonardo Grosso. El sindicalista bancario Sergio Palazzo afirmó: "Sin darle intervención al Congreso tomaron una deuda impagable. Fugaron, endeudaron y quebraron la Argentina y ahora ponen condiciones. Son los impresentables de siempre".

En tanto, Daniel Gollán afirmó: "Ajustaron y cerraron 26 mil PYMES. Incumplieron el estatuto del FMI y violaron la ley de administración financiera. Y ahora quieren poner condiciones? Ayuden a arreglar el desastre que dejaron!!". Por su parte, Marcela Passo, enfatizó: "Hicieron pedazos el país y ahora ponen palos en la rueda. Caraduras es poco".

Para cerrar, Vanesa Siley indicó: "Nos sacaron el valor del salario, hundieron pymes, abandonaron a los jubilados, todo para endeudar y fugar los dólares. Son la oposición a la Argentina". Monica Litza consideró al planteo de la oposición "de locos, delirante y hasta cómico" y preguntó: "¿Por qué no le pusieron condiciones al FMI en lugar de condicionar a quienes quieren arreglar el descalabro que ellos provocaron? Oposición irresponsable y ridícula. El FMI les dio todo y más, no fueron al Congreso y siguen hablando con soberbia. Esa es la oposición".

También publicaron en redes sociales: Paula Pennaca, Mara Brauer, Federico Fagioli, Florencia Lampreabe, Natalia Souto, María Parola, Lisandro Bormioli, Rogelio Iparraguirre, Eduardo Toniolli, Ricardo Herrera, Liliana Paponet, Constanza Alonso, Igon Santiago, Jimena López y Silvana Ginocchio. Además se sumaron: Lucio Yapor, Paola Vessvessian, Julio Pereyra, Eugenia Alia, Juan Carlos Alderete, María Rosa Martínez, Marisa Uceda, Hilda "Beba" de Soria y Tanya Bertoldi.

Con información de Télam.