Denuncian 140 despidos y pagos de sueldos y vacaciones en cuotas en Cocot

Trabajadores de la empresa Cocot comenzaron una medida de fuerza en reclamo por 140 despidos en los últimos dos meses. Además, denunciaron que las autoridades, alegando falta de ingresos, pagaron vacaciones, aguinaldos y sueldos en cuotas.

"Están ofreciendo retiros voluntarios. Tienen plata para eso pero no para los sueldos", señaló Walter, uno de los trabajadores que se manifestó, según reportó el canal C5N. También acotó: "De un día para el otro, les dijeron a la gente que les van a pagar las vacaciones en tres cuotas.

"La empresa dice que no hay plata, pero siempre hay trabajo. Hay sectores que estamos trabajando 24 horas", señaló Jorge, uno de los trabajadores en la protesta frente a la fábrica, ubicada en el barrio porteño de Parque Chas. Según informó la empresa, que emplea a 500 personas, paga sueldos mensuales de 700 mil pesos.

Sonia, que trabaja en Cocot hace 20 años en el sector de nylon, agregó que reciben dos mil pesos de viáticos. "Importan todo de afuera, se dice que de China", acotó Sandra. "Ellos nos dicen que no hay plata, a nosotros las cuentas no nos esperan. En marzo hay muchas madres que necesitan la plata para la escolaridad de los chicos. Muchos años nos pusimos la camiseta de la empresa. Y en la pandemia seguimos trabajando", cerró.

El dueño de Lustramax denunció "extorsión", pero los trabajadores contaron otra historia: deudas y precarización

Tras despedir a decenas de trabajadores de Lustramax y denunciarlos por "amenazas, extorsión y una toma ilegal de la planta", los trabajadores salieron a desmentir al presidente de la compañía, a quien acusaron de querer echarlos de forma arbitraria, perseguirlos por motivos sindicales y hacerlos regresar a "condiciones esclavistas". También negaron haberle exigido dinero para pagar canchas y asados, como contó el empresario en distintas entrevistas en las últimas horas, y aseguraron que estos dos beneficios habían sido "otorgados" por la empresa.

"Cuando ingresé en el 2019 las condiciones eran esclavistas. Laburábamos 10 horas de lunes a viernes. Los sábados nos hacían trabajar por un sueldo menor al de convenio. No había delegados en esta planta, y éramos 125 en ese momento. Antes no se nos pagaba la obra social", contó el delegado de Lustramax Leandro Gómez en diálogo con FM Re 107.3.

En representación de los empleados, Gómez aseguró que el dueño de Lustramax, Ezequiel Sosa, desea "volver a esos tiempos, cuando se pagaba el sueldo cuando querían, no hacían aportes y no daban la indumentaria de trabajo".

Gómez también desmintió que los trabajadores estén "extorsionando" a Sosa con pagarles asados y canchas para que los empleados jueguen al fútbol. "Es totalmente falso. Era una sola hora de cancha por mes y una vez por mes había un asado. Esas son cosas que él otorgó, no que nosotros le reclamamos. Está haciendo toda una campaña para matarnos la imagen", resaltó.

La tensión en la empresa se agravó en las últimas semanas a partir del despido de 15 trabajadores, entre ellos dos delegados sindicales, y de la decisión empresarial de no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, los empleados sostienen un paro total, permanecen dentro de la planta y realizan cortes intermitentes sobre la autopista Panamericana.