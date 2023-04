Daniel Herrero, de Toyota: "Hay que corregir el crecimiento sin inclusión, con inversión"

Según observó el ex presidente de Toyota en Argentina, es necesaria la inversión "para poder crecer e incluir". A su vez, se manifestó a favor de volver al 50/50.

El presidente de Toyota Plan de Ahorro S.A. y ex titular de Toyota, Daniel Herrero, afirmó que "hay que corregir el crecimiento sin inclusión con inversión, para poder crecer e incluir" y se manifestó a favor de "volver al 50/50".

"Podés tener un montón de trabas, el tema es como lo encarás. Si buscás el consenso y ponés en la misma línea el Gobierno, las empresas y los sindicatos, el resultado está la vista", señaló Herrero en diálogo con El Destape Radio.



Consultado sobre cuál modelo es el que beneficia a la industria automotriz, el empresario señaló que será "el que defienda o que entienda lo que necesita" el sector que -señaló- actualmente "es competitivo, genera muchos puestos de trabajo". "Por cada persona que trabaja en una terminal tenés seis en la cadena de valor", agregó.

"Este crecimiento denota que hubo un apoyo a la industria y que nos permitió crecer y ser competitivos. Cuando alguien dice 'no se puede en la Argentina', hay que buscarle la vuelta, entendiendo lo que necesita el otro. Nosotros crecimos bien, nos entendieron y el sistema funciona", explicó.

El empresario evaluó que "la distribución es inequitativa a nivel mundial" por lo que "hay que trabajar mucho para generar ese ingreso que te permita levantar el nivel de pobreza y, por sobre todas las cosas, insertar a toda la gente que hoy está fuera del circuito".

"Tenemos que volver al 50-50. No hay nada que sea viable en algun lado si no ganan todos", sentenció, en referencia al reparto de ganancias entre el empresario y el trabajador.

Respecto a las opciones opositoras que cuestionan la carga impositiva del país, el empresario automotriz recordó que "en el coloquio de IDEA muchos se sorprendieron que los empresarios no pidieron rebaja de impuesto", pero que "es un tema lógico" ya que "si vos no entendés que el Estado tiene hoy una necesidad de recaudación e ilógicamente te sentás desde la teoría de que 'quiero menos impuestos', no estás entendiendo la Argentina".

"Hay que trabajar en buscar cuál es la matriz impositiva que necesita la Argentina para crecer de manera sustentable", remarcó, aunque aclaró sobre las propuestas de recortes de impuestos falta "decir cómo se va a hacer".

Según opinó el ex presidente del coloquio de IDEA, "el mejor escenario para mí sería solamente pagar ganancias, porque es el tributo más justo" pero, aclaró, que "para llegar a eso, hay que trabajar un montón y entender las necesidades del estado para llegar a esa situación".

Consultado sobre las propuestas de dolarización, Herrero afirmó que "va a complicar, va a haber sectores que le va a ir mejor y otros peor" e insistió: "No se si sería la solución. Me parece que hay que poner reglas de juego claras para la inversión".

En cuanto a la inflación y el rol del sector empresarial, "es un tema de diálogo y de consenso y se puede hacer", aunque reiteró que "hay que poner reglas de juegos claras". Sobre el rol del Estado en este diálogo de las partes, Herrero señaló que este "tiene todo el Poder frente a las corporaciones". Y agregó: "Es el ente regulador y hay que respetarlo. Nunca podes estar por fuera de la ley".