Arroyo: "La gente está preocupada por los precios y agradecida por las vacunas"

El precandidato a diputado Nacional habló en El Destape Radio y analizó la situación en la que el Frente de Todos llega a las PASO.

El exministro de Desarrollo Social y precandidato a diputado Nacional, Daniel Arroyo habló con El Destape Radio sobre los preparativos del espacio de cara a las PASO del próximo domingo. En esa línea, destacó la gestión del Gobierno Nacional durante la pandemia de coronavirus en miras al proyecto de país.

En diálogo con el ciclo Habrá Consecuencias, Daniel Arroyo consideró que "en los últimos días empezó a tomar temperatura la campaña". A continuación, observó que, teniendo en cuenta la pandemia de coronavirus y el balance de los últimos comicios en el interior del país, "seguramente haya un poquito menos de gente que vaya a votar". "Pero no creo que sea significativo", aclaró.

Luego, sobre las condiciones en las que el Frente de Todos llega a las Primarias, compartió: "Lo que veo es que la gente está preocupada por los ingresos y el precio de los alimentos". "Mucha gente agradecida por la vacuna que ahora es un éxito. Hay mucha gente que se ha vacunado, está muy claro que eso ha funcionado", celebró.

"En ese contexto, tomó más color la campaña. Va a haber un reconocimiento del Gobierno, marcando las dificultades como el precio de los alimentos y el endeudamiento. En un contexto complicado lo que veo es que la gente nos va a acompañar", precisó. "Se está trabajando en un proyecto de Ley para que la gente pueda acceder a créditos para herramientas, un tema clave para desendeudar a las familias y acceder a tasas bajas en créditos no bancarios", anunció al tiempo que detalló cuáles serían sus medidas en caso de ser electo.

"Voy al Congreso con 3 iniciativas. La primera es transformar planes sociales en trabajo, algo que ya se está haciendo", adelantó. "Especialmente, una iniciativa fiscal para las empresas que toman jóvenes en su primer empleo. El gran tema para mi es la inclusión laboral de los jóvenes", indicó.

"La segunda iniciativa que voy a llevar al Congreso es el crédito no bancario dado que gran parte del sector informal no tiene acceso, eso se ve en la Provincia. Mucha gente debe plata y no va al banco y toma créditos al 200 por ciento ", continuó. "Hay que lograr desendeudar a las familias y que la gente acceda a crédito a tasas bajas", resaltó.

"El tercer elemento es sobre la escuela secundaria, pensar una más flexible y orientada al siglo XXI, con prácticas profesionales en fábricas, escuelas duales para transformar los planes sociales en trabajo", completó.

Hacia el final de la entrevista, Arroyo se refirió a una de las últimas declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre lo que "debería" hacer el peronismo en caso de no ganar las elecciones. "La declaración de Macri pasa una línea que no se tiene que pasar. En la Argentina no hay debate sobre la institucionalidad ni sobre la duración de los mandatos", observó.