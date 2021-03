El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, afirmó hoy: "En este momento de pandemia no me interesan los votos, sino la salud y la vida de los formoseños”. Y agregó que “ninguna de las miles de operaciones y los programas que se hacen en torno a la dictadura, la infectadura y la libertad valen más que la vida de un solo comprovinciano”. Lo hizo mientras se realizan protestas en su provincia contra la decisión de volver a fase 1 de la cuarentena.

Este viernes, en Las Lomitas el primer mandatario dejó inaugurados el nuevo edificio de Tribunales, sede de la Tercera Circunscripción Judicial, y el remodelado edificio educativo del Instituto Santa Teresita N° 4.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el titular del Ejecutivo comenzó reseñando que “es lindo recordarles a los jóvenes que antes, para llegar a Lomitas, era toda una odisea. El Ramal C-25 era la esperanza de todos porque caían unas gotitas y el camino era de tierra”, lo cual imposibilitaba el tránsito.

“Nos atacan para tratar de debilitarnos en la decisión de combatir la pandemia –acentuó-. Pero hace mucho tiempo que hemos hecho un pacto social: con la adversidad no pactamos. A la adversidad la vencemos, todos juntos. Así venimos actuando y lo vamos a seguir haciendo”.

Este viernes, comerciantes y vecinos de la capital provincial protestaron contra la decisión de endurecer las medidas para combatir al coronavirus, y devino en un fuerte enfrentamiento y represión con la policía local.

Expresó que “se ofenden cuando tomamos medidas que no son simpáticas y estoy seguro de que ningún político quiere hacerlo, menos aún en un año electoral. Pero lo dije y lo vuelvo a repetir: en este momento de pandemia no me interesan los votos, sino la salud y la vida de todos los formoseños y las formoseñas. De eso no tengan dudas”.

A su vez, el gobernador Insfrán indicó en referencia a los dirigentes porteños de Juntos por el Cambio que “se ofenden porque decimos eso, pero lo lamento por ellos porque no me agrada que tengan esos resultados. Sin embargo, es lógico que si actúan como lo hacen van a seguir teniendo los mismos resultados”.

“Hoy tenemos en nuestra provincia gente que viene y nos quiere enseñar qué tenemos que hacer y cómo para defendernos de esta situación. Y vienen de lugares que tienen los peores indicadores”, rechazó Insfrán.