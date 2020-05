Alberto Fernández, sobre el coronavirus: “No sabemos cuánto tiempo va a durar ésto”

El presidente Alberto Fernández aseguró que aún no se sabe cuánto durará el problema de la pandemia del coronavirus, y su consiguiente aislamiento, y volvió a echar por tierra el "falso dilema entre economía o salud".

"¿Quién dice que si no hacemos la cuarentena la economía será próspera?", se preguntó el mandatario en una entrevista con C5N. Analizó que la caída de la actividad económica será de unos seis puntos, algo similar a lo que ocurre en otros países del mundo pero destacó que el desplome "laboral que tiene EEUU es impresionante. Quiero salir del falso dilema economía o salud. El secreto es preservar la salud antes que nada y que la economía se dañe lo menos posible. Pero está visto que no aplicar la cuarentena no daña la economía", remarcó.

Por las medidas preventivas adoptadas rápidamente, la Argentina está bien parada ante el coronavirus pero Fernández advirtió: "No tenemos que relajarnos. Hubiera querido que no haya muertos, a pesar de que tenemos la tasa de letalidad promedio que tiene la pandemia, que es más o menos del 5%, pero mi me duele cada muerte".

Ante este panorama, y pese al clima que se quiere generar desde la oposición y sectores concentrados del poder contra la cuarentena y el Gobierno, los sondeos muestran lo contrario. "Se que la inmensa mayoría de los argentinos nos está acompañando y entiende lo que pasa. ¿Dónde está la gente enojada? Yo veo todas las encuestas. Eso no quiere decir que estemos todos felices, porque todos sentimos una molestia por lo que nos pasa, pero todos entendemos" para poder actuar con responsabilidad".

El mandatario también hizo lugar a una autocrítica. Hace dos semanas, cuando anunció una nueva extensión del aislamiento, se refirió a las salidas recreativas: "Me expliqué mal y di lugar a que se entendiera otra cosa", pero remarcó que es necesario prestarle atención a esa necesidad y "permitirle a la gente que salga de las cuatro paredes".

Ante ese malentendido, en esta ocasión trabajaron en conjunto, codo a codo, con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Ambos distritos, la Ciudad y la Provincia, "estaban muy lejos de alcanzar los 25 días de multiplicación de contagios. Todos entendimos que lo mejor era hacer lo que hicimos", en referencia a mantener a esos distritos en la fase tres. Mientras tanto, "el resto del país está casi alcanzando una mayor normalidad".

Lejos del supuesto "enamoramiento con la cuarentena", el Presidente aseguró que "quisiera estar discutiendo la reforma judicial, el consejo económico social, haber podido mandar la ley del aborto, un montón de cosas que había pensado y no puedo hacerlas". Incluso, sostuvo que hubiera sido ideal discutir la deuda heredada en otro contexto, porque ahora los acreedores piden postergar las negociaciones hasta que haya un contexto más firme, pero "el momento es ahora".

Además, le dedicó unos párrafos a los propagadores de fake news y temor en la sociedad, esos que "hablan con mucha ligereza. Cuando trabajamos con Axel y Horacio, estamos intentando cuidar a la gente, más acá que tenemos el foco más grande de la infección. El resto son personas que no tienen esa responsabilidad. A todos los que nos toca gobernar, entendemos de qué se trata el problema y no tenemos diferencia".

Por eso, sostuvo que "decir barbaridades es muy fácil" y apuntó contra los dirigentes de la gestión anterior: "Ellos destruyeron la economía sin ningún virus de por medio. Detesto hablar del pasado, pero dejen de confundir a la gente. El problema de la deuda fue por lo que ellos armaron, con un sistema que permitía que los dólares entren y se fuguen con una facilidad enorme. Les pido prudencia, estamos hablando de la salud de la gente".