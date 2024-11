Luego de que la Cámara Federal de Casación confirmó su condena a seis años de prisión en la causa "Vialidad", la ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón del Instituto Patria, donde fue recibida por una multitud de militantes que se congregaron para expresarle su apoyo tras el fallo de la Justicia.

CFK decidió no asistir a Comodoro Py para presenciar el fallo y prefirió asistir a "una reunión con 400 mujeres" en el partido bonaerense de Moreno junto a la intendenta local, Mariel Fernández. Horas después, llegó al Instituto Patria minutos antes de las 14 y saludó a sus seguidores para demostrarle su apoyo. Desde entonces, se encuentra en su bunker político, a metros del Congreso de la Nación.

La decisión de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país fue plasmada en una sentencia de más de 1.500 fojas que fue leída ante los abogados defensores y el fiscal Mario Villar. Desde este momento, la defensa tiene 10 días para apelar el fallo ante la Corte Suprema, como última instancia.

"El tribunal resuelve primero rechazar por unanimidad los recursos de casación interpuestos por la defensa y por mayoría por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida", aseguró el juez Gustavo Hornos, y luego reafirmó que la Cámara resuelve "no hacer lugar a planteos de nulidad introducidos por la defensa".

“Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py”, afirmó la ex presidenta en el acto que encabezó en el conurbano poco después de que Casación la condena, que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Al llegar al Patria, saludó a la militancia en la calle. Si bien se especulaba con que pudiera volver a hablar desde el lugar, la ex presidenta no volvió a opinar respecto al fallo judicial.

Más temprano, antes de la lectura del fallo, Juan Grabois dio una clase abierta frente al edificio de Comodoro Py en el que exhibió una defensa pública de Cristina Kirchner y la tituló “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare”. El dirigente social se refirió al veredicto que luego se iba a conocer y aseguró que tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Javier Milei pudieron tener a favor a la justicia porque el Alberto Fernández "dejó sus palabras en el bolsillo" y no hizo la reforma judicial que debía hacer: "Fue muy valiente con las mujeres y muy cobarde con el poder", añadió.

En diálogo con los medios de comunicación presentes, visiblemente enojado, afirmó: "No hay una sola prueba de que haya habido corrupción". Afirmó que el juicio "está totalmente armado" y que los jueces que intervinieron "no hay uno que no tenga vínculo directo con la familia Macri".