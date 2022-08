Por qué el PJ no anunció una marcha por CFK: "Que sea un proceso y no un suceso"

Se esperaba en el Congreso Nacional del Partido Justicialista la comunicación de la fecha de la movilización contra el pedido de proscripción a Cristina Kirchner. Sin embargo, no sucedió.

El Partido Justicialista realizó este martes un Congreso Nacional para definir los pasos a seguir en la defensa hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner y el rechazo al pedido de proscripción del fiscal Diego Luciani y de Juntos por el Cambio. Se esperaba el anuncio de la fecha de una movilización por CFK. Sin embargo, no sucedió. ¿Por qué?

El partido emitió un comunicado después de la reunión y dio una sola certeza: la realización del Consejo del Partido Justicialista Nacional en la ciudad de Santiago del Estero el próximo 9 de septiembre. Desde el PJ explicaron por qué aun no se dio a conocer el día de la prometida y preanunciada movilización. "Queremos que sea un proceso y no un suceso", contó a El Destape una fuente del PJ que es parte clave de la organización partidaria.

El peronismo no quiere ir detrás solo de una marcha sino que sea un in crescendo dentro de la sociedad y del partido. "Vamos a ir paso a paso. Primero el acto del sábado en Merlo, después el próximo en Santiago del Estero y luego más actividades", relataron desde el Justicialismo.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El sábado, Cristina Kirchner estará presente en el Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Será la única oradora. Se realizará en La Quinta “La Colonial”, en Merlo. Los organizadores esperan 100 mil personas, según le adelantaron a este portal.

El 17 de octubre va a haber una marcha por el histórico Día de la Lealtad Peronista y, si se construye el paso a paso tal cual lo esperado, podría convertirse además en una gran marcha en apoyo a la vicepresidenta. Pero aún no será anunciada por el PJ. "No queremos quedar atado con una soga ahora al 17 de octubre, si falta un montón, y que mientras tanto no pase nada", explica un hombre del peronismo porteño.

La frase que se repitió en el Congreso del martes en la sede de Matheu fue la que grafica perfecto lo que se viene: "Que sea un proceso y no un suceso". Amplían en el PJ: "El espíritu es ese, que vaya el peronismo unido atrás de esa consigna. Queremos pelearle a la proscripción peronista con la movilización de todas las bases".

En off, un funcionario del gobierno dice sobre el debate mediático: "El apoyo hay que construirlo. Porque si no, se achica todo y queda una discusión judicial sobre si Lázaro Báez terminó o no la ruta 41. Acá lo importante es la voluntad política".

Del Congreso peronista participó a último momento Alberto Fernández de manera presencial. El Presidente quiso estar ahí, en apoyo a la vicepresidenta. Se tomó un vuelo rápido desde Bariloche, donde realizó anuncios junto a Daniel Filmus, achichó su agenda, completó todo y salió rumbo a Buenos Aires para llegar pasadas las 19 a un edificio que conoce y mucho como lo es la sede de Matheu.

El Congreso, según relataron algunos de los presentes, dejó conformes a todos los dirigentes peronistas. El comunicado fue una acérrima defensa de CFK. También participaron ajenos al sello partidario, como Claudio Lozano (fue como integrante del Frente de Todos) y Martín Sabbatella.

El comunicado del PJ

El escrito fue titulado "El regreso de prácticas desterradas". Allí, el peronismo destacó: "Frente a los acontecimientos que son de público conocimiento, el Consejo Nacional del Partido Justicialista y los partidos políticos que conforman el Frente de Todos expresamos nuestra solidaridad con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por el hostigamiento y la persecución política, judicial y mediática contra su persona y su familia. El proceso judicial en el que es acusada de ser la jefa de una asociación ilícita se encuentra viciado, con ausencia de pruebas, parcialidad por parte del tribunal y vulneración del principio de inocencia".

Asimismo, en el comunicado los dirigentes expresaron: "Repudiamos las provocaciones ejercidas por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la colocación de vallas, la represión con gases y camiones hidrantes y la violencia física para con ciudadanos y ciudadanas que libremente desean manifestarse en el espacio público".

Sobre el operativo policial que terminó con represión, manifestaron: "Condenamos la violencia ejercida por la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Máximo Kirchner, cuando intentaba acercarse al domicilio de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, hecho que evidencia la ausencia de principios y valores democráticos en la conducción de la policía".

También rechazaron "la detención de personas por manifestar una idea política, como sucedió la semana pasada con militantes y dirigentes que habían concurrido a expresar su apoyo a la vicepresidenta. Las amenazas expresadas a viva voz por integrantes de las fuerzas de seguridad nos retrotraen a los años más oscuros del pasado reciente. No existe circunstancia que justifique la partidización de las fuerzas de seguridad en su accionar. Resulta inadmisible la actitud de dirigentes de algunos partidos de la oposición que han pedido el juicio político contra el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, por haber manifestado su condena a la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner".

Y cerraron: "Exigimos el cese de la filmación de manifestantes y domicilios de dirigentes políticos ya que no existe razonabilidad ni hay conflicto que lo justifique y solo puede constituir un acto de amedrentamiento. Demandamos asimismo que las imágenes ya filmadas se entreguen a la Justicia en las causas en curso, y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destruya inmediatamente su copia".