Parrilli, tras la condena a Cristina Kirchner: "Nos quieren hacer desaparecer"

El senador del Frente de Todos y un hombre de confianza de la vicepresidenta habló sobre la condena y la proscripción.

El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli y un hombre de confianza de la vicepresidenta habló sobre la condena y la proscripción contra Cristina Kirchner. En ese sentido, aseguró: "Nos quieren hacer desaparecer".

Sobre el fallo del Tribunal Oral Federal N°2, dijo al diario El Cronista: "No me sorprendió, hace tres años que venimos diciendo cómo iba a ser este fallo. Lo que ha emergido como un iceberg que flota en la superficie para todos los argentinos es la existencia de esta mafia judicial, de este poder paralelo, conducido por Héctor Magnetto. Este fallo se inscribe dentro de la estrategia de él de perseguir, de difamar, de hacer desaparecer de la escena política no solo a Cristina Kirchner, sino a todos nosotros y a todo el peronismo".

Asimismo, sobre el anuncio que hizo en la redes la Vicepresidenta de que no será candidata a ningún cargo el año que viene, expresó: "Me sorprendió y me trae a la memoria esa frase del general Perón que decía que "cada militante tiene el bastón de mariscal en la mochila". Lo que tenemos que hacer es sacarlo y ponernos a militar y a trabajar por nuestros ideales y convicciones. Creo que este es el mensaje que asumo como militante".

También se manifestó sobre el futuro del peronismo sin el nombre de Cristina Kirchner en las boletas el año que viene. "Va a seguir conduciendo aunque no sea candidata, de eso no tengas ninguna duda. Que no sea candidata no quiere decir que no siga militando, trabajando y actuando y comprometida con los argentinos".

Le preguntaron "¿Faltó calle tras conocerse la sentencia?". Y Parrilli contestó: "No. Eso les gusta decir a los opositores. Cuando juntamos muchos, dicen: "Hay por qué juntaron tanto". Nadie convocó, fue la gente espontáneamente".

También se refirió al vuelo del lawfare con los jueces de Clarín. "Ellos necesitan "voceros involuntarios" de la mafia de Magnetto. Necesitan un periodismo "unificado y razonable" a los intereses de Magnetto. Cada uno se pone en el lugar que quiere". Y sobre los chats y escuchas, confirmó: "No sé cómo apareció todo esto, lo desconozco. No tengo la más remota idea".

Los trabajadores de Clarín

Hoy los trabajadores del grupo Clarín repudiaron duramente el escándalo del viaje a Lago Escondido financiado por el propio holding empresarial al que asistieron jueces, fiscales, funcionarios porteños, publicistas y ex agentes de inteligencia. El viaje, que se conoció en octubre y los integrantes negaron pese a que se conoció el plan de vuelo del mismo, volvió a estar en el centro de la escena tras la difusión de presuntos chats entre los implicados en donde habrían arreglado fraguar pruebas para taparlo.

En un comunicado, la comisión interna de Clarín/AGEA, que nuclea a todas las publicaciones gráficas y web del multimedio, expresaron que "quienes trabajamos en Clarín no somos la empresa". Los empleados de Clarín cuestionaron que la empresa financie costosos viajes en vuelos privados a una exclusiva zona de la Patagonia mientras mantiene salarios bajos para todo su personal.