Nuevas pruebas en el atentado a Cristina Kirchner: "Tengo unas ganas de usar mi 9mm"

Varios chats en el celular de Morel, líder del violento grupo antiK Revolución Federal, revelan que una persona vinculada a esa banda ofrecía un arma pocos días antes de intento de magnifemicidio.

El celular de Jonathan Morel, el líder del violento grupo antiK Revolución Federal, contiene una serie de chats de una persona agendada como "Dali Revolución" con 4 mensajes en los que hacen alusión al uso de una pistola 9 milímetros justo en las semanas previas al atentado contra Cristina Kirchner. El fiscal Gerardo Pollicita pidió que se profundice esta línea de investigación pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi se negó y, como la causa donde se indaga sobre Revolución Federal está separada de la del atentado, le mandó todo a su colega María Eugenia Capuchetti, que (no) investiga el intento de magnifemicidio contra la vicepresidenta.

Los mensajes del contacto que Morel agendó como "Dali Revolución" y que mencionan un arma "9 mm" son los siguientes:

22 de julio de 2022: " Que no es mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan ". Lo escribió en un grupo de Whatsapp en respuesta a un video donde un grupo de personas amenazaba de muerte a CFK y violentaba el Instituto Patria.

". Lo escribió en un grupo de Whatsapp en respuesta a un video donde un grupo de personas amenazaba de muerte a CFK y violentaba el Instituto Patria. 25 de julio de 2022: "Tengo una 9mm y el mástil de la bandera (el consolador de la cerruti) y tengo fas pimienta" (sic). Lo escribió en un grupo de Whatsapp en respuesta a una convocatoria de Sabrina Basile para ir a La Rural el 30 de julio a "defender al campo".

25 de agosto de 2022: "Una granada ahí (...) Mi límite es la 9 mm que tengo". Lo escribió en un grupo de Whatsapp en respuesta a un video de CFK llegando a su domicilio.

27 de agosto de 2022: "Yo no estoy en el grupo pero costa conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9mm". Este mensajes es un chat privado con Morel.

Los datos surgen de un informe que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la INvestigación Penal (DATIP). De allí se desprende que el contacto "Dali Revolución", además de chatear con Morel, integraba los grupos de Whatsapp denominados "Zona Norte Activismo", "Revolución Federal" y "ALERTA Revolución Federal".

El atentado contra CFK fue el 1 de septiembre. Ante esta nueva información el fiscal Pollicita solicitó que se identifique a la usuaria de ese número de celular que Morel tenía agendado como "Dali Revolucion", junto con sus redes sociales y contactos. Úna vez identificada la persona el fiscal pidió que se revise si tiene autorización para portar armas y si se comunicó con alguno de los acusados del intento de magnifemicidio contra CFK.

El juez Martínez de Giorgi simplemente le mandó la información a la jueza Capuchetti y dijo que la Cámara Federal " ya ha zanjado la cuestión relativa al contenido discursivo de los mensajes intercambiados por los imputados y terceras personas". Se refiere a que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados a dedo por Mauricio Macri en la clave Cámara Federal de Comodoro Py, bajaron la calificación de los delitos por los cuales fueron procesados los miembros del violento grupo antiK Revolución Federal Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Nilda Sabrina Basile.

No es la primera vez que Morel aparece en diálogos violentos con otros miembros de Revolución Federal. De hecho, el 26 de agosto, 6 días antes del atentado, Morel dijo en un Twitter Space: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía: 'lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje'. Pero yo te juro. Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”. El intento de magnifemicidio fue exactamente así.

En la misma conversación se escuchó lo siguiente:

- ¿Pasas todos los días por la casa de Máximo?

- Sí, soy de Santa Cruz, de acá

- ¿Uhh como no lo mataste, boludo?

El que pregunta es Morel, el que responde es Franco Ezequiel Castelli, un soldado voluntario del Ejército que vive en Santa Cruz. Morel, en la misma charla, también dijo: “Lamentablemente a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años, en algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria”.

En otra ocasión, el 23 de agosto de 2022, se escuchó a Uliarte decir: "Con la política es imposible. Organicémonos y prendámoslos fuego. Prendámosle fuego el país pero hagamos algo". También dijo "Matémoslos". Y repitió: "Y bueno, entonces hay que matarlos". Todo sucedió una semana antes del intento de asesinato de CFK.

Todo está ahora en manos de la jueza Capuchetti. Los expedientes del atentado a CFK y el violento grupo antiK Revolución Federal están balcanizados: Comodoro Py no quiere que se toquen. Pero la evidencia de su vinculación es cada vez más notoria.