Emitieron un nuevo parte médico de Cristina Kirchner: "Dieta líquida"

Los médicos a cargo de la salud de la expresidenta Cristina Kirchner, internada desde hace una semana en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicits, confirmaron en un nuevo parte médico que sigue con "dieta líquida" y en recuperación, tras la cirugía que le practicaron el sábado pasado.

El comunicado, firmado por la médica Marisa Lanfranconi, puntualiza: " Evoluciona con apendicitis aguda complicada con peritonitis localizada". Este diagnóstico va en línea con el informe que se conoció en la previa de Navidad, cuando se informó que la exmandataria continúa con una evolución acorde al cuadro clínico, aunque había presentado síntomas compatibles con un íleo posoperatorio, una complicación frecuente tras intervenciones abdominales.

Como parte del tratamiento, aclaró la médica este viernes que "Se mantiene con drenaje peritoneal y antibióticos intravenosos", al tiempo que también "sigue con dieta líquida". "Se mantiene la internación hasta que el íleo se resuelva", enfatizó.

Salud de Cristina Kirchner: hasta cuándo seguirá internada

Desde el equipo médico del Otamendi señalaron que CFK quedará internada "hasta completar el tratamiento pertinente", sin precisar una fecha estimada de alta médica. La expresidenta continúa bajo observación y dieta líquida, con un fuerte tratamiento antibiótico, después de que se le detectara un íleo posoperatorio, una reacción "frecuente en intervenciones abdominales", tal como advirtieron desde el Sanatorio.

El equipo médico realizó una tomografía computada de abdomen que ratificó el diagnóstico. "Se implementaron las medidas de soporte correspondientes, aguardando la resolución del mismo", señaló el parte oficial difundido el miércoles. De acuerdo al informe, la expresidenta no presentó fiebre hasta ahora y su evolución se mantiene dentro de los parámetros esperables.

Cristina Kirchner debió ser internada el sábado pasado en el Sanatorio Otamendi, en el barrio de Recoleta, a raíz de un cuadro de dolor abdominal. La decisión se tomó después de que los médicos la evaluaran en su domicilio y definieran ampliar los estudios. La presidenta del Partido Justicialista (PJ) fue finalmente intervenida quirúrgicamente con éxito por una apendicitis que había evolucionado en una peritonitis.

La vigilia de la militancia

Desde el sábado a la noche y durante todo el domingo llegaron hordas de militantes peronistas que se congregaron en la puerta del Otamendi, para levantar una guardia de apoyo simbólico a la exmandataria.

De acuerdo a lo que informó la agencia Noticias Argentinas, el número de personas creció con el correr de las horas. Lejos de irse, los seguidores decidieron realizar una vigilia y acampar en el lugar a la espera de los partes médicos y la evolución favorable de CFK. "Nunca caminarás sola", dice una de las tantas banderas que los presentes colgaron frente al hospital.