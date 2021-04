La vicepresidenta Cristina Kirchner agradeció a la agrupación política La Cámpora por el video que le realizó para recordar que hace cinco años iba a Comodoro Py para declarar ante el fallecido juez Claudio Bonadio por la causa dólar futuro. "Gracias por tanto amor", escribió Cristina Kirchner para agradecer el video que se basa en sus respuestas al poder judicial por las causas iniciadas en el marco del lawfare en la Argentina y que emula al ya clásico videoclip del tema "Life is life" con imágenes de la entrada en calor de Diego Maradona cuando jugaba en el Napoli.

El inicio de la pieza audiovisual muestra a Mauricio Macri quien en un grave error político comparó a Cristina Kirchner con el mejor futbolista de la historia Diego Armando Maradona. "¿Comparó a Cristina con Maradona?", se pregunta el conductor de televisión Joaquín Morales Solá en el video incrédulo de la frase.

"5 años de Cristina en Comodoro Py. El partido judicial y mediático la persigue. El pueblo la cuida", escribió La Cámpora para recordar el momento de la declaración que fue la primera vez que Cristina Kirchner dio un discurso tras la victoria electoral de Mauricio Macri.

Algunas frases icónicas que recupera el video son "acá no termina nada, acá comienza todo", "he elegido la historia para que me absuelva" y "siempre sale el sol". En video es cerrado por Diego Armando Maradona diciendo: "voy a ser cristinista hasta los huevos".

El video original de Life is Life con Diego Maradona