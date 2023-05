El "piropo" de Cristina Kirchner a Carlos Maslatón que hizo estallar los memes

En la entrevista que brindó con Pablo Duggan, Cristina Kirchner lanzó un piropo cuando estaban repasando el equipo del programa. Las redes, por supuesto, estallaron.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, entregó una entrevista en la que habló de varios temas. Desde comentarios sobre la política actual, el Lawfare y, además, sobre el futuro de las elecciones. En este punto, la vicepresidenta también se animó a salir un poco de la charla sobre la coyuntura y lanzó un picante comentario sobre uno de los personajes de Twitter más respetado en ese mundo: el abogado Carlos Maslatón.

En la entrevista que brindó con Pablo Duggan, Cristina Kirchner lanzó un piropo cuando estaban repasando el equipo del programa Duro de Domar. Al nombrarlo a Carlos Maslaton, Cristina Kirchner aseguró: "Me encanta Maslatón". Sin embargo, después de la risa cómplice del periodista, la vicepresidenta apuntó: "No pienso en nada como él, en nada. Pero me divierte mucho".

La Vicepresidenta emitió sus declaraciones en una entrevista que le concedió a C5N. Se trata de la primera nota televisiva de CFK desde el 5 de diciembre de 2022, cuando habló con el medio Folha, de San Pablo. Un día después, el Tribunal Oral Federal 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad. La nueva entrevista se dio dos días después de que Cristina Kirchner ratificara que no va a ser candidata en las elecciones 2023. “Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, expresó en el texto que difundió en sus redes sociales.

Las reacciones de las redes sociales