El Tribunal Oral Federal 6 dio a conocer este miércoles la sentencia por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

Los jueces por unanimidad resolvieron condenar a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por haber gatillado el arma para intentar matar a Cristina Kirchner y a 4 años por tenencia de pornografía infantil. A Brenda Uliarte la condenaron a 8 años de cárcel por considerarla participe necesaria del intento de magnicidio. Gabriel Carrizo fue absuelto.

El juicio oral comenzó en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y contó con la declaración de 157 testigos. La querella de la ex presidenta solicitó condenar a Sabag Montiel y a Uliarte a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado. Por su parte, la fiscalía acusó al primero por tentativa de homicidio triplemente agravado, incluyendo violencia de género en su modalidad política y el uso de arma de fuego.

En cuanto a Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como presunto jefe de la agrupación "Los Copitos", estuvo detenido desde 2022 y fue liberado en agosto pasado. Ni la fiscalía ni la querella formularon acusación en su contra durante los alegatos finales, por lo que fue absuelto.

Durante la última audiencia del proceso, los tres imputados tuvieron la posibilidad de expresar sus últimas palabras ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. Carrizo criticó su detención prolongada: “Me parece un poco injusto que vaya gente presa y que tenga que esperar tanto tiempo para llegar a un juicio y recién ahí le digan ‘te podés ir en libertad’. Nadie me va a devolver esos tres años”.

Brenda Uliarte optó por no declarar. En cambio, Sabag Montiel utilizó su intervención para defender al diputado del PRO Gerardo Milman, alegando que se le “armó una causa” y comparando su situación con la del fiscal Alberto Nisman. También afirmó que le “plantaron un arma”, lo que motivó la intervención de la jueza, quien le recordó que sus comentarios sobre otra causa no eran pertinentes.

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner apelaron ante la Cámara Federal porteña la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar parcialmente la investigación sobre la presunta participación intelectual de Milman. Según consta en la causa, el diputado habría dicho dos días antes del atentado: “Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa”.

El ataque a Cristina Kirchner: el día del intento de magnicidio

El atentado ocurrió la noche del 1° de septiembre de 2022, cuando la entonces vicepresidenta saludaba a militantes en la puerta de su domicilio, tras una jornada marcada por el apoyo popular en el marco del juicio por la causa Vialidad. En ese momento, Sabag Montiel se acercó entre la multitud y apuntó con una pistola Bersa calibre 22 a centímetros de su rostro. El disparo no se concretó porque la bala no estaba en la recámara. Fue reducido por los presentes y detenido por la policía.