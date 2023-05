Caso Báez: Marijuan pidió el sobreseimiento de CFK en la causa por lavado de dinero

El fiscal explicó que no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha sobre la Vicepresidenta.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este miércoles el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fuera condenado el empresario Lázaro Báez, informaron fuentes judiciales a Télam.



El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen que le presentó al juez federal Sebastián Casanello, en el que remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo "directo" entre la ex mandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada para convocarla a indagatoria.

"Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió interrogarla", sostuvo el fiscal. Y remarcó :"Se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo".

En febrero pasado, la Cámara de Casación confirmó la condena de Báez en esta misma causa, aunque la redujo de 12 años a 10. El motivo fue la consideración de que fue la "evasión fiscal" y no la obra pública no fue el origen de los fondos por los que se lo acusó.

“No es posible encontrar un conjunto de razonamientos integrados por deducciones e inducciones y, por ello, aquél no refleja el trabajo intelectual de los jueces que conformaron la mayoría, pues no efectuaron un estudio crítico de las cuestiones planteadas por el justiciable, sus pruebas y alegatos”, expresaba el fallo de casación firmado por los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo. El fallo, además, absolvió a las dos hijas de Lázaro Báez, Melina y Luciana.

El fiscal Marijuan sostuvo en su dictamen de este miércoles que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación "resulta a todas luces desacertado" porque implica "anular" como delito precedente "la asignación irregular de obra pública", lo que a su criterio implica "esconder una realidad innegable". El fiscal resaltó que no tiene "duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez".

Sin embargo, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviera una participación "en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero".

Noticia en desarrollo