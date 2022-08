Cafiero: "El apoyo del Gabinete a Cristina Kirchner es total"

El Canciller encabezó una conferencia de prensa en la Rosada tras la reunión de Gabinete. El apoyo a CFK, el pedido contra las injusticias y la reunión con el FMI.

El canciller Santiago Cafiero contó que en la reunión de Gabinete de ministros del gobierno nacional se trató el tema de la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y manifestó el respaldo total de los funcionarios a la líder peronista. Además llamó a luchar contra las injusticias cotidianas del poder judicial.

"Uno de los temas de conversación fue la persecución judicial y mediática. El apoyo es total a la vicepresidenta no solo de forma institucional, también es un apoyo político", afirmó Cafiero en una conferencia de prensa en la Casa Rosada luego de terminada la reunión de Gabinete.

"No solo el debate es alrededor de una injusticia como esta, lo que el gobierno propone es luchar contra las injusticias cotidiana como la crisis en que está la administración de justicia. Lo vemos cotidianamente con mujeres que no pueden acceder a cuotas alimentarias porque los jueces no resuelven o pibes pobres que están presos sin condena. Este gobierno envió al Congreso un proyecto para que sea tratado, pero la oposición se negó a dar el debate", agregó.

Cafiero destacó además que durante la reunión de Gabinete se habló del "sostenimiento de la actividad económica y la lucha contra la inflación, que son temas siempre presentes en la mesa de discusión". En rueda de prensa en Casa de Gobierno, el titular del Palacio San Martín aseguró que se analizó además la próxima agenda internacional del presidente Alberto Fernández y confirmó su participación los días 19 y 20 de setiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Filmus: "No hay ningún tipo de ajuste en salud, educación y ciencia"

Por su parte, en el encuentro con periodistas, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, afirmó que "de ninguna manera hay un ajuste en salud ni educación ni ciencia y tecnología, que son áreas fundamentales y decisivas" para la gestión del Gobierno nacional.



"No hay ningún tipo de ajuste. El ministro de Economía, Sergio Massa, fue muy explícito al respecto en la reunión", dijo Filmus en una rueda de prensa.