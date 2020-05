Así apretaron al periodista que desnudó la corrupción judicial macrista

El periodista Mariano Martín mostró una conversación de WhatsApp donde fue apretado por Hipólito Nosiglia, a quien identificó como el jefe de prensa del fiscal General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahíques. Los mensajes fueron replicados por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien la semana pasada había cuestionado a Mahíques, a Horacio Rodríguez Larreta y a Mauricio Macri.

Todo comenzó el 2 de mayo, cuando Mariano Martín sacó al aire en el programa Toma y Daca a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal quien contó que fue presionada por alguien que respondía al ex ministro de Justicia, Germán Garavano. En ese momento, Martín le dio dos nombres y la jueza negó enfáticamente que sean. El periodista le preguntó entonces si fue Mahíques y la magistrada no lo negó.

Luego la vicepresidenta se hizo eco del mensaje y publicó en las redes sociales un mensaje contra Larreta, Macri y la Justicia por la causa del Memorándum con Irán: "La primera imagen que me vino a la cabeza fue la del rostro demacrado de Héctor Timerman, enfermo y preso en su domicilio. Creo que a quienes fueron privados ilegítimamente de su libertad durante meses en esa causa, otros fantasmas deben haber atravesado sus pensamientos", afirmó la vicepresidenta":

Tras la entrevista, llegó la apretada contra Martín a quien Nosiglia le exige de mal modo que pida disculpas. "Mirá que hace hace 25 años laburo de esto y me toca lidiar con gente pesada pero esto no me había pasado. Que un funcionario a quien no conozco y con el que nunca había tenido trato me mande un mensaje así para mi fue inédito. Y preocupante", afirmó el periodista.

La vicepresidenta replicó las imàgenes del apriete con un mensaje sarcástico. "Hola, qué tal?", escribió en su cuenta personal de Twitter citando el mensaje del periodistas Mariano Martín.

En la entrevista primera, la jueza Figueroa había dicho que "hoy hay una verdadera independencia del Poder Judicial" y en la "etapa previa a este Gobierno hubo grandes presiones" de las cuales, según dijo, ella fue "víctima".

Consultada al respecto, Figueroa afirmó que "un miembro del Ministerio de Justicia, quien estaba por debajo del ministro (Germán) Garavano", ingresó en una oportunidad a su despacho para preguntarle cuándo saldría un fallo referido a esa causa.