"¡Basta de hipocresía!": un diputado cordobés se sumó al reclamo de la Región Centro y cargó contra Caputo

Luego de que los gobernadores de la Región Centro profundizaran el reclamo al gobierno de Javier Milei por la baja de retenciones, el diputado nacional de Encuentro Federal Carlos Gutiérrez apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al asegurar que pide "esfuerzos fiscales que la Nación no hace".

En medio de la crisis que denuncia el campo, los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se reunieron en Rosario para buscar alternativas y le enviaron un fuerte mensaje al Gobierno nacional. “¡Es la hora del campo... Se lo estamos diciendo a tiempo!”, afirmó Llaryora durante una conferencia de prensa este martes.

El titular del Palacio de Hacienda no tardó en responderle a los mandatarios regionales y dejó en claro que no va a tocar el impuesto a los derechos de exportación. "La ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable, y es el mayor reaseguro para todos los sectores productivos de que Argentina ya no va a caer en las crisis que hemos estado inmersos por décadas", afirmó.

Horas más tarde, el legislador cordobés Gutiérrez se sumó al reclamo de las provincias y planteó que "Caputo pretende, con su ataque, opacar el legítimo reclamo de los gobernadores de la Región Centro quienes se pronunciaron de manera contundente contra las retenciones, porque los productores no pueden más".

"Las cosas en su lugar, ministro: no es lo mismo un impuesto al consumo (que grava el gasto) que el liso y llano saqueo de un tercio de lo que generan los productores argentinos como son las retenciones agropecuarias.

¡Basta de hipocresía!", lanzó a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Los gobernadores profundizaron el reclamo por la quita de impuestos y Caputo los cruzó: "No necesitamos a nadie"

Este martes al mediodía, los gobernadores se hicieron escuchar. Llaryora aseguró que "la baja de las retenciones, en un momento tan difícil para el campo, debe ser urgente”. Y sumó: “Siempre fueron un mal impuesto. Somos el único país que las paga, y vivimos en una continúa etapa de decadencia”.

Por su parte, el santafesino Pullaro planteó que está "de acuerdo" con la baja impositiva que impulsa el Gobierno nacional y "sostener el equilibrio fiscal", pero reafirmó que "el campo no puede más". Durante 2024, el mandatario radical le facilitó los votos de sus legisladores al Gobierno nacional para la aprobación de la Ley Bases y también firmó el Pacto de Mayo, pero Milei no envió los recursos recortados.

A su vez, Frigerio remarcó que esta es "una crisis muy profunda porque tiene una presión impositiva alta, precios internacionales que están bajando, costos en dólares que están subiendo y una situación climática adversa”. En ese marco, cargó contra la gestión nacional: “Queremos pedirle que analice de manera urgente la posibilidad de reducir la presión impositiva de los derechos de exportación al sector agropecuario".

Durante la noche, el ministro Caputo salió con los tapones de punta y defendió su plan motosierra: "Estimados, en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal", dijo a través de sus redes sociales.

"Sepan que TODOS los días analizamos la situación financiera del país, para ver si podemos seguir bajando impuestos. No necesitamos a nadie que nos lo venga a recordar, porque A ESO HEMOS VENIDO", agregó en su extenso posteo.