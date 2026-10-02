Crisis en Corrientes: cerró un histórico cine y crece la preocupación por el empleo en la provincia

La cadena Cinema Concept dejó de operar en el histórico Cine Teatro Ópera de Paso de los Libres, en Corrientes. El 30 de septiembre se proyectaron por última vez los estrenos de la empresa, que ya había cerrado previamente la cafetería del lugar por la crisis económica vivida en la provincia.

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Desde hacía tiempo circulaban versiones sobre un posible cierre, en un contexto marcado por la situación económica del país. Finalmente, la concesión llegó a su fin y el personal fue desvinculado, con el pago correspondiente, según informó Corrientes Hoy. La empresa, que continúa funcionando en otras localidades del país, ya no tendrá presencia en esta sala correntina.

El cierre se produjo pocos días después de que el gobernador de Corrientes mencionara, durante el aniversario de Paso de los Libres, la posibilidad de recuperar el histórico Cine Teatro para la comunidad.

Por ahora, resta definir qué ocurrirá con la sala de proyecciones y con el equipamiento instalado. La empresa había realizado inversiones en tecnología y mobiliario, por lo que todavía no está claro cuál será el destino de esos elementos.

Crece la crisis económica en Corrientes

Durante el primer semestre de 2026 en la provincia gobernada por Juan Pablo Valdés, el 41% de las personas del Gran Corrientes se encontraba en situación de pobreza, mientras que el 8,6% era indigente, según los datos de la EPH-INDEC analizados por Politikon Chaco. La provincia quedó así entre los cuatro aglomerados con mayor pobreza del país.

El dato correntino se ubica muy por encima del promedio nacional, que fue del 32,3%, y también supera ampliamente el registro del Nordeste Argentino, que alcanzó el 41,5%. En el caso de la indigencia, Corrientes también quedó por encima del promedio nacional del 7,5%, con un 8,6% de su población en esa situación.

La fotografía es todavía más preocupante cuando se observa la posición de Corrientes entre los grandes centros urbanos relevados. Con 41% de pobreza, el Gran Corrientes quedó cuarto, detrás de Concordia, Gran Resistencia y Posadas. Es, además, uno de los cuatro aglomerados del país donde la pobreza superó el 40%.

La evolución reciente tampoco muestra una mejora. En comparación con el primer semestre de 2025, la pobreza en Corrientes aumentó 3,6 puntos porcentuales. Pero el deterioro fue todavía mayor al compararlo con el segundo semestre de 2025, cuando la tasa subió 9,7 puntos porcentuales.

El salto semestral significa que Corrientes tuvo uno de los incrementos más importantes de todo el país. De acuerdo con el informe, solamente Posadas y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly registraron aumentos superiores en esa comparación, mientras Corrientes quedó con una suba de 9,7 puntos.

En cantidad de personas, el Gran Corrientes sumó aproximadamente 16.000 personas pobres en un año y otras 39.000 en los últimos seis meses. El número de personas indigentes también aumentó en ambos períodos: fueron unas 8.000 más que un año atrás y 4.000 más respecto del semestre anterior.