Rossi por el crimen del colectivero: "No es habitual esa modalidad de robo"

El jefe de Gabinete repudió también las agresiones al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y enfatizó que "lo sucedido merece toda la condena porque no es con violencia". Sostuvo que se mantendrá prudente, esperando los resultados de la investigación.

El jefe de Gabinete nacional, Agustín Rossi, se refirió al crimen del colectivero Daniel Barrientos, el chofer de 65 años de la línea 620, asesinado de un tiro en Virrey del Pino, La Matanza, y afirmó que la Justicia "está investigando la singularidad del asesinato" ya que "no son habituales los robos en ese horario y esa modalidad". También repudió las agresiones al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y enfatizó que "lo sucedido merece toda la condena" porque la salida no puede ser violencia.

En diálogo con El Destape Sin Fin, el jefe de gabinete expresó su "solidaridad con la familia de Barrientos, con su compañeros de trabajo por el asesinato que sufrió el chofer" y, en segundo lugar, repudió "la violencia" porque "no es el camino, más en una situación de desproporción porque eran quince, veinte y treinta contra una sola persona que era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que iba a dialogar con ellos en el marco de la competencia de su cargo".

En este marco, detalló que "hay dos investigaciones en curso", por un lado sobre "la singularidad de la ocasión del asesinato del chofer, que no son habituales los robos en ese horario y con esa modalidad" y por otro lado, respecto a "las agresiones al titular de Seguridad bonanerense". Sobre este último hecho y las fotos que circularon en las redes sociales que muestran la presencia de presuntos simpatizantes del PRO en el ataque a Berni, Rossi prefirió "ser prudente y esperar los resultados de la investigación".

"El presidente me indicó que me comunique el gobernador y nos pusimos a disposición, así que ese mismo día a la tarde me comuniqué con Sergio Berni y estamos en la misma actitud: esperando las conclusiones de la investigación", remarcó.

En este marco, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, presentó ayer una denuncia ante la justicia nacional para que se esclarezcan los hechos sobre el ataque al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Alak consideró que los hechos sufridos por Berni configuran los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública. Aclaró que, si bien Sergio Berni tomó la decisión personal de no denunciar el ataque, la gravedad institucional de lo sucedido justifica la intervención de la justicia con miras a su esclarecimiento.

La presentación ante la justicia nacional responde a que los hechos tuvieron lugar en la General Paz y la Avenida Juan Manuel de Rosas —ámbito jurisdiccional de CABA— y la calificación jurídica de los hechos excede la competencia de la justicia contravencional porteña.

Por otro lado, la Justicia federal recibió otra denuncia penal para que se investigue el ataque contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ocurrido ayer cuando se presentó en la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba en la localidad bonaerense de Lomas de Mirador, partido de la Matanza, con motivo del crimen del colectivero Daniel Barrientos. La denuncia fue presentada ante los tribunales federales de Comodoro Py, ubicados en el barrio porteño de Retiro, por la abogada Valeria Carreras, quien sostuvo que sospecha que las agresiones no fueron parte de "un accionar espontáneo, ni nacido del dolor de haber perdido un compañero de trabajo en un hecho de inseguridad" sino que obedecen "a un plan de acción sincronizado".

La denuncia quedó radicada por sorteo en el juzgado federal 9 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, tendrá como fiscal a Guillermo Marijuan y está apuntada "contra las personas que participaron de los hechos violentísimos perpetrados contra el Ministro de Seguridad de la Provincia", según surge del escrito al que accedió Télam. La abogada Carreras opinó en su denuncia que los hechos no fueron protagonizados "solo por manifestantes exaltados que actuaron espontáneamente" por lo que reclamó que "se investigue a los autores materiales e intelectuales de los actos de violencia acaecidos".

"Desde primera hora reclamaban la presencia del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni", enumeró la abogada, quien luego sostuvo "que a poco de arribar en helicóptero el funcionario, fue rodeado, atacado por delante y por detrás, atacado en reiteradas ocasiones". Carreras señaló que a través de las coberturas de los distintos medios televisivos se pudieron escuchar "gritos de pedido de renuncia, insultos por parte de los presentes (no todos), mientras que lograban acceder y seguir agrediendo físicamente al Ministro".

"El accionar de los atacantes queda expuesto en los sendos videos de distintos canales televisivos. De dichas imágenes surge a las claras que no fue ´espontanea´ sino coordinada la acción de emboscada y ataque, mientras se exaltaba a los presentes", sostuvo la abogada, quien reclamó que se investigue si existe vinculo entre los agresores y la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.