Las dudas detrás del crimen del colectivero y el ataque a Sergio Berni

El ministro de Seguridad bonaerense afirmó que hay dudas en la forma que se dio el crimen. La pancarta de Juntos por el Cambio.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, manifestó que tienen dudas del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado en la madrugada de este lunes en Virrey del Pino. El funcionario explicó que "fue fusilado, brutalmente ejecutado", y que "los testigos dicen que no fue un robo".

"Lo de hoy es muy llamativo; nadie roba con dos vehículos de apoyo, con armamento que no es habitual, que tiene munición carísima. No es un simple robo. Estas situaciones pasan cuando la victima se defiende, pero acá no hubo plata, no hubo nada, se llevaron solamente una cartera y desde el estribo ejecutaron a un trabajador", describió Berni en declaraciones a C5N.

"El ataque contra mí fue una emboscada"

Berni señaló que cuando llegó al lugar de protesta de los colectiveros, un colaborador le recomendó que se vaya debido a que "era una emboscada". El ministro señaló que en General Paz y Juan Manuel de Rosas se dio cuenta que era una emboscada cuando vió las caras se dio cuenta "que había gente que venía a provocar; cuando hice 100 metros sabía que esto iba a terminar así".



"Mientras los enfrento busco la pared para buscar un flanco protegido, pero no me impedía la voluntad de seguir ahí", continuó, al relatar los momentos en que fue agredido y sufrió traumatismos y lesiones que demandaron que le hicieran curaciones en el hospital policial Churruca.



Añadió que después de esos momentos críticos "íbamos a reunirnos, estábamos en pleno proceso, estábamos viendo donde nos íbamos a reunir; durante 20 minutos pudimos tranquilizar la situación, cuando estaba todo listo aparece la Infantería y les pido por favor que no avancen, salgo de la pared", llegó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y "prácticamente me lleva detenido", cuando él explicó que quería quedarse.

La pancarta de Juntos por el Cambio

Una pancarta con un mensaje que se vio en el reclamo de los colectiveros también estuvo en un acto que Juntos por el Cambio realizó en La Matanza. "Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo", dice el afiche que estuvo el día en que Patricia Bullrich se reunió con mujeres en La Matanza.

Uno de los manifestantes fue vinculado al crimen de Luciano Arruga

La hermana de Luciano Arruga, Vanesa Orieta, criticó la presencia de Gabriel Lombardo, el titular de “Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador” (V.A.Lo.Mi.) en la manifestación por el crimen del colectivero.

“Gabriel Lombardo era nombrado por efectivos del ex destacamento de Lomas del Mirador (donde fue torturado Luciano Arruga con 16 años) como «El Jefe». Este tipo me amenazó en la vía pública, mientras avanzaba sobre mí me decía en tono bajo «zurdita de mierda””, denunció Orieta.

La hermana de Arruga alertó que “miembros de foros de seguridad con relaciones cercanas a policías barriales, aprovechan momentos de tensión para instalar mensajes de odio, como dijo en camaras de @C5N al mencionar como responsables a «wachos de 15 años», en ese momento instala que los pibes pobres son peligrosos”.