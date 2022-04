Durísimo informe del Gobierno contra Edesur por los cortes de luz en el verano: "Inadmisible"

El ENRE finalizó la veeduría técnica y llegó a la conclusión de que hubo de parte de la empresa "falencias de orden operativo y vinculadas a la falta de personal y de capacitación". Descartó que se haya debido a "las temperaturas elevadas o a eventos de otra índole que no pudieran preverse". Por ahora, no habrá sanciones.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) lanzó un durísimo informe contra Edesur por los cortes de luz del verano de este año. Llegó a la conclusión luego de que finalizara la veeduría técnica de lo sucedido. Por ahora, no habrá sanciones contra la empresa.

Culpó a Edesur de "falencias de orden operativo y vinculadas a la falta de personal y de capacitación". Descartó que se haya debido a "las temperaturas elevadas o a eventos de otra índole que no pudieran preverse".

"Se instruyó a Edesur a ajustar sus procedimientos técnicos, la capacitación del personal y las tareas de prevención. Con el objeto de verificar los motivos de los masivos cortes de suministro prolongado sucedidos entre los días 23 de diciembre del 2021 al 3 de enero del 2022 en diferentes puntos del área de concesión de Edesur, la Intervención del Enre designó una Veedora, junto a un equipo de técnicos y profesionales del organismo", destaca el organismo en un informe al que accedió El Destape.

El ENRE subrayó que los Planes Verano "tienen como objetivo que las prestadoras de los servicios públicos de Transporte y Distribución de energía eléctrica prevean las acciones para el escenario esperado de verano/invierno, a partir del análisis del estado actual de la empresa y de las condiciones de demanda y climáticas esperadas". Pero manifestaron que los valores de demanda registrados en el período analizado resultaron inferiores a las previsiones estimadas por la Distribuidora.

"Contrariamente a lo previsto por la empresa, la continuidad del servicio se vio afectada ante contingencias simples en la red de media tensión, no registrándose “eventos climáticos particulares” o situaciones de fuerza mayor o aumentos de demanda extraordinarias", manifestaron desde el comunicado del Gobierno. Confirmaron que no habrá multas aun. "En principio deben diseñar y presentar los protocolos solicitados", afirmaron a El Destape fuentes del despacho del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

"Esto permite llegar a la conclusión que las falencias resultaron fundamentalmente de orden operativo y vinculadas a la falta de personal y de capacitación, y no a las temperaturas

elevadas o a eventos de otra índole que no pudieran preverse. Por su parte, la calidad de atención de las personas usuarias electrodependientes resultó inadmisible, dado que el tiempo promedio para restablecer el suministro a los usuarios sin Fuente Alternativa de Energía (FAE) no debe superar las 4,6 horas y en más del 9% de los casos se superaron las 9 horas", ratifica en otro párrafo.

Y cierra: "A partir de las citadas conclusiones, la Intervención del ENRE instruyó a Edesur la elaboración y reelaboración de procedimientos para evitar nuevas contingencias como las sufridas, como así también planes de capacitación para su personal técnico y la revisión y el análisis de las protecciones asociadas a la red de Media Tensión".