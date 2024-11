Mirtha Legrand y el motivo por el que le puso fin a su carrera: "Tengo miedo" .

Mirtha Legrand abrió su corazón y reveló el motivo por el que decidió ponerle fin a una rama de su carrera. La famosa conductora se encuentra en un gran momento personal y profesional y, pese a que muchos le comentaron su entusiasmo por que siga siendo parte de la televisión, la conductora está cada vez más cerca del retiro. Precisamente, reveló por el motivo por el que decidió dejar de lado una rama específica de su carrera.

Al aire en la emisión de este sábado de La Noche de Mirtha, ciclo que conduce por El Trece, Legrand habló de su trayectoria en el espectáculo y reveló por qué abandonó el cine. Mirtha fue una estrella del cine al inicio de su carrera, en donde destacó por su talento actoral. Sin embargo, decidió dejar de lado esta faceta y se dedicó al 100% a la conducción de televisión.

"Yo nunca pensé en hacer una carrera en la televisión, jamás. Pensaba dedicarme al cine, y al teatro también", empezó por contar Legrand en El Trece. En este marco, sumó que extraña el cine pero que hay un gran limitante: "Me gustaría ser más joven para filmar".

Así las cosas, explicó: "El cine es para gente más joven. Sino, hacés las características que son horribles, como una viejecita. No, ¡andá a la mierda!". Por último, explicó por qué tampoco sigue su carrera actoral en el teatro: "No me gusta mucho el teatro. Me mucho cansa el escenario. El piso está inclinado y siempre tengo miedo de caerme, o de olvidarme la letra. No soy teatral. Soy espectadora de teatro, me gusta muchísimo. Iría todas las noches de lo mucho que me gusta, pero no me gusta hacerlo".

Osvaldo Laport le hizo una jugada propuesta a Mirtha Legrand en pleno vivo: "Besos"

El actor uruguayo y protagonista de innumerables novelas argentinas Osvaldo Laport vivió un incómodo momento en su visita al programa de Mirtha Legrand cuando la figura de El Trece lo frenó en seco tras una propuesta indecente.

El galán compartió la "mesaza" junto al economista Claudio Zuchovicki, la ex vedette y comediante Carmen Barbieri y la actriz Iliana Calabró. Allí Laport y la Chiqui tuvieron un picante intercambio.

Todo empezó mientras Osvaldo Laport recordaba su carrera en la televisión argentina y sobre todo la histórica dupla con Soledad Silveyra con quien protagonizó novelas como Campeones de la Vida y Amor en Custodia.

En ese momento, Mirtha Legrand le preguntó al actor uruguayo sobre su relación con Solita: ¿Qué pasó con ella? ¿Te enojaste? Salió publicado que se habían enojado, pero son amigos de toda la vida". “Sí, somos amigos de toda la vida. Es más, me llamaba y me decía ´¿por qué dicen eso?´”, reveló Laport.

“Estaba de novia, ¿sabés? Pero cortó con el novio”, sumó Mirtha Legrand, mientras que Laport a modo de broma respondió “Ah, ¿cortó?”. Tras esto relató algunos momentos difíciles que atravesó su amiga en los últimos años y negó que hayan tenido un romance.