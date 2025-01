Inicia la semana más desafiante para la red eléctrica del AMBA ante una ola de calor pronosticada que puede llevar la sensación térmica por encima de los 40 grados. Las empresas piden extremar el cuidado del consumo mientras apuntan a la generación energética a cargo de la estatal Cammesa.

Voceros de Edenor y Edesur señalaron a El Destape que será fundamental el acompañamiento de los usuarios durante los días con temperaturas más elevadas y que están ubicados a reforzar la comunicación de tips de ahorro. “Brindamos consejos por nuestros distintos canales de comunicación, con información para realizar un consumo eficiente de energía ante los picos de demanda que puedan surgir. Es fundamental que si usas el aire acondicionado la temperatura esté en 24 grados y hay que evitar el uso simultáneo de electrodomésticos en el momento de mayor calor”, informaron.

“Es recomendable que en el momento de pico de demanda se utilice sólo el aire acondicionado evitando utilizar otros electrodomésticos de gran consumo como planchas o lavarropas y se puede alternar con el uso del ventilador que tiene un consumo 12 veces menor”, insisten.

La Secretaria de Energía tiene comunicación permanente con las privatizadas y prenden velas para que el plan de contingencia diseñado meses atrás funcione. Hasta ahora las temperaturas habían sido benévolas con la deteriorada infraestructura eléctrica. El Comité de Seguimiento del Plan de Contingencia se reúne esta semana en la Secretaría.

Los puntos débiles de la electricidad

La electricidad tiene dos nodos clave que se ponen en tensión cuando la temperatura aumenta: por un lado la generación de energía y por el otro el transporte y distribución a los hogares y empresas. Una ola de calor con máximas superiores a los 30° de forma sostenida compromete a ambos eslabones de la cadena.

“Los cables se calientan más de lo normal en estos momentos y no llegan a enfriarse en la noche entonces cuando se recalientan tienen cortes automáticos”, señala el Economista especialista en energía del IAE Mosconi e IIEP-UBA, Julián Rojo.

Pero además el calor genera un pico de demanda de los usuarios que intentan refrigerarse. Alli también hay un límite claro. En las empresas miran a Cammesa en este escenario. “El sistema eléctrico se empieza a estresar cuando por días consecutivos las mínimas no bajan de 25 grados y las máximas superar los 35. Las generadores (generan), las transportistas (trasladan la energia) y nosotros la distribuidora (distribuimos la energía a los hogares).Cammesa habló en varios informes de un horizonte de 30.000 MW de generación electrica”, señalan las privatizadas.

Si se supera ese umbral el sistema no tiene capacidad suficiente y se producen cortes de energía. “Está estipulado un consumo de 26 mil Kw aproximadamente y el picó máximo el año pasado fue de 29 mil kw cuando la capacidad instalada es de 27 mil kw hoy y el resto se cubre con importación. Esa demanda llega con 32 grados”, remarcan fuentes del sector.

“Si no tenes esa capacidad tenés que cortar”, reafirma Rojo. Además hay una menor capacidad de generación por varios factores: “Hay menos agua y menos generación hidroeléctrica las 24hs. Las centrales térmicas a gas o gasoil no tiene las obras necesarias de mantenimiento con lo cual no están disponibles. La nuclear tiene una potencia estable y las renovables son intermitentes”, enumeró.

Desde el lunes por la tarde será clave el seguimiento de la demanda eléctrica pero a medida que pasen los días y escalen las temperaturas las moradas se concentrarán en qué los líneas toleren los requerimientos del área metropolitana. Las personas de vacaciones y la menor actividad industrial podrían contribuir a que el sistema pase la primer aplaude calor de la temporada.