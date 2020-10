Zaffaroni cruzó a la Corte Suprema por el per saltum de Bruglia y Bertuzzi

El ex Juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni opinó sobre la decisión de la actual Corte de permitir el per saltum pedido por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Al respecto, el exmagistrado aseguró que "no le gustó", pero también añadió que "la cuestión de fondo no está resuelta".

En una extensa charla con Dady Brieva en Volver Mejores por El Destape Radio, Zaffaroni aseguró que no le gusta la idea de "saltar por encima de la cámara" pero que puede ser para que luego "sea un corte definitivo" al asunto. En ese mismo sentido aseguró que "de aceptar el saldo de un fuero a otro y de una jerarquía a otra, por solo el hecho del sueldo cualquier ejecutivo podría hacerlo" porque marca un antecedente.

Por otro lado, el experto en derecho expresó que "no sabe qué están pergeñando", pero que el "planteo no está resuelto" y que, en realidad este conflicto “se reduce a un planteo administrativo cuando en realidad es constitucional”. “Creí que no iban a hacer lugar al Per Saltum, me equivoqué”, lamentó y sostuvo: “De acá en adelante, el Poder Ejecutivo podría hacer sus traslados. No me gusta que se arme su cámara judicial”.

Más allá del caso Bruglia y Bertuzzi, Zaffaroni también indicó que el mundo está en un momento en el que se "retrocede" y que, de igual forma, hay que "seguir peleando". En ese sentido, Zaffaroni analizó el contexto de Latinoamérica: “Los dueños del poder siguen siendo los medios de comunicación, que responden a las corporaciones transnacionales, y que nos hacen la campaña con los virreyes que someten a la región latinoamericana”. “Hay un momento de retroceso en el derecho, no cabe la menor duda. La humanidad está en peligro de hacer pelota la vida en el planeta”, afirmó.

Por otro lado, apuntó que no habla con Cristina Kirchner desde hace un largo tiempo y que, ahora, el mundo post pandemia puede "traer algo interesante" debido a que el pueblo latinoamericano "se cansó de la represión y ahora van a reaccionar".