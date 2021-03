Martín Irurzun integrará la Corte Suprema en el caso Farmacity El juez que instauró la doctrina de persecución de ex funcionarios kirchneristas intervendrá en un expediente sensible para Mario Quintana, ex funcionario de Macri.

08 de marzo, 2021 | 13.51 Por Ari Lijalad El juez Martín Doctrina Irurzun se sumará a la Corte Suprema para definir el caso Farmacity, donde está involucrado un ex funcionario de Mauricio Macri, el ex vicejefe de gabinete Mario Quintana. La causa es por que esa cadena quiere desembarcar en territorio bonaerense, algo que está prohibido por ley. Irurzun reemplazará a Carlos Rosenkrantz, que se excusó por su vínculo previo con Farmacity en esta misma causa pero como abogado. Horacio Rosatti, el otro juez que designó Macri, también se apartó y será reemplazado por Mirta Gladys Sotelo de Andreau. Evasión en Argentina: Los ricos fuera de borda Si Rosenkrantz se excusó por haber sido abogado de Farmacity (de hecho su ex estudio sigue patrocinando a la empresa) es esperable que haya algún reclamo por la presencia de Irurzun, actor clave de la política judicial en la era Macri a través de su doctrina para perseguir ex funcionarios kirchneristas y su rol como cabeza de la oficina de filtraciones de escuchas a los medios. MÁS INFO Justicia El gobierno creará una Comisión Bicameral para investigar al Poder Judicial Por Roberto Navarro Hay otro dato que llama la atención en este contexto. El suplente de Irurzun será Gustavo Hornos, el actual presidente de la Cámara de Casación envuelto en un escándalo por sus visitas a Macri cuando le tocaba intervenir en causas contra ex funcionarios kirchneristas y por lo que sus colegas le piden que renuncie a encabezar el máximo tribunal penal del país. El dato de esta nueva conformación de la Corte para el caso Farmacity fue revelado por el portal Palabras del Derecho. La Corte podría resolver con el resto de sus integrantes si se pusieran de acuerdo. La convocatoria a dos reemplazantes indica que no hay coincidencia entre Ricardo Lorenzetti, Elena Hignton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda para este caso. MÁS INFO Cámara de Casación Otra jueza pide renuncia de Hornos a la presidencia de Casación Por Franco Mizrahi El reemplazo de miembros de la Corte por presidentes de las Cámaras Federales es algo habitual. Según el acta de la Corte Suprema todo se hizo por sorteo. Fue hoy, 8 de marzo, a las 11 de la mañana. Se le asignó un número a cada una de las Cámaras y se pusieron en un bolillero. Salió el número 6, que correspondía a la Cámara Nacional en lo Correccional Federal (la de Comodoro Py) que preside Irurzun, y el número 12, de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que encabeza Sotelo de Andreu. Luego se sortearon los suplentes y salió el 2, que es la Cámara Nacional de Casación Penal presidida por Hornos, y el 5, que corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal cuyo presidente es Jorge Eduardo Morán. Las claves de la causa Farmacity La causa Farmacity la inició la empresa contra la provincia de Buenos Aires. Cuando lo hizo Quintana era el CEO de Farmacity. Planteaban que eran inconstitucionales los artículos 3 y 14 de la ley que establece el Régimen de Habilitación de Farmacias. El 3 establece los criterios de distribución de las farmacias, habilita una cada 3.000 habitantes y que deben estar a una distancia no menor a 300 metros. El 14 establece el tipo de sociedades que pueden tener farmacias y en su inciso 4 dice que no podrán tener fines de lucro. Farmacity es una sociedad anónima y su objetivo es tener ganancias. De hecho forma parte de las inversiones del Grupo Pegasus. La Suprema Corte bonaerense declaró constitucional el artículo 14 (que no puedan instalarse sociedades anónimas) y dijo que era “inoficioso” pronunciarse sobre el artículo 3. Farmacity apeló y el caso llegó a la Corte Suprema. En la Corte enseguida se excusaron Rosenkrantz y Rosatti. El primero porque cuando comenzó el pleito Quintana contrató al estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados. Es uno de los tantos casos de conflicto de interés pero casi el único en el cuál el actual presidente de la Corte decidió excusarse. Gabriel Bouzat, socio histórico de Rosenkrantz (y una de las víctimas del espía ilegal Marcelo D’Alessio), sigue como abogado de Farmacity. Rosatti, el otro cortesano que designó Macri, también se exusó. Según La Nación, una explicación fue que trabajó con Andrea Gualde, directora del área jurídica de Farmacity, durante su breve paso como ministro de Justicia. Sin Rosenkrantz ni Rosatti, la Corte realizó una seria de audiencias por este caso en las que participaron Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda. En esas jornadas expusieron desde el abogado Andrés Gil Domínguez hasta el ex ministro de Salud Ginés González García, desde el CELS hasta distintas federaciones y sociedades farmacéuticas. No es la primera vez que la Corte interviene en un caso vinculado a Farmacity. La empresa desembarcó en Mendoza, donde el Colegio Farmacéutico, la Cámara de Farmacias y el Centro de Empresarios Farmacéuticos de Mendoza iniciaron una demanda porque violó la cantidad de farmacias que puede tener una misma empresa. Según reconstruyó el portal Letra P, “en el caso mendocino, la Suprema Corte de Justicia provincial había declarado la ‘caducidad de instancia’, es decir, ordenó archivar el caso por falta de impulso procesal. El colegio farmacéutico local apeló la decisión, llevó el tema a la Corte nacional y cuatro de sus miembros argumentaron que no se tuvieron en cuenta medidas de prueba pedidas por los demandantes, osea por los farmacéuticos mendocinos colegiados”. En esa oportunidad votaron Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti, que sin embargo se excusó de participar en el caso de la provincia de Buenos Aires. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN LA FERIA DE EL DESTAPE ►