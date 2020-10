La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia por las vacunas vencidas que dejó el macrismo. Se trata de las 600.000 dosis de la vacuna triple bacteriana acelular que el gobierno anterior no distribuyó y dejó vencer. La denuncia cayó en el juzgado del magistrado Sebastián Casanello. Los ex ministros de Salud del macrismo Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, complicados.

Los delitos señalados de los que se los acusa son "propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa" en su variante culposa e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Este tipo de dosis llamadas triple bacteriana protegen contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Se aplica a mujeres gestantes y niñes de 11 años, según el calendario nacional de vacunación. "Conforme lo expuesto, y según el pormenorizado informe puesto en conocimiento por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la cartera, no se habría cumplido con dichas obligaciones en razón de haberse omitido la distribución y aplicación de la cantidad de 600.000 dosis de la vacuna dTap en todo el territorio nacional, las cuales se encontraban disponibles a tal fin", revela uno de los párrafos de la denuncia a la que accedió El Destape.

Según la OA, estas vacunas llegaron a pasar siete meses en la terminal de cargas de la aduana. Nadie chequeó la cadena de frío, y del dinero que se gastó en la compra y luego su almacenamiento. Y además se constató que la incidencia de las tres enfermedades a prevenir (tos convulsa, difteria y tétanos) aumentó en 2019 por la falta de inmunización de la población el año anterior.

La presentación de la OA informa que se pagaron 6.610.306 dólares por todas las dosis que se vencieron. La factura es del 26 de noviembre de 2016, aunque habían sido encargadas en septiembre. Había seis lotes: uno vencía en abril de 2018, tres en junio y dos en agosto de ese mismo año. El embarque llegó a Buenos Aires el 7 diciembre de 2016, y entró a la aduana y quedó en la terminal de cargas (de Aeropuertos Argentina 2000) durante siete meses, hasta el 13 de julio del año siguiente.

"Particularmente se exige que la omisión sea ilegal, lo cual requiere la comprensión del autor de que posee una obligación de actuar, definida por las normas propias de la función que ejerce, cuestión que ninguno de los funcionarios individualizados podría desconocer", afirma OA y apunta directo a los tres funcionarios de Macri.

Cuánto perdió el Estado, según la denuncia

Párrafo aparte merece el dispendio de las sumas de dinero abonadas en concepto de adquisición, almacenamiento y destrucción de las 600.000 dosis de vacunas dTap que motivan esta denuncia.

En tal sentido, se ha detallado extensamente que dichas actividades irrogaron para el Estado Nacional la inversión de la suma de al menos U$S 6.951.404,03 la cual se conforma de la siguiente manera:



• Adquisición de Vacunas dTaP por U$S 6.610.306.

• Almacenaje en TCA-AA2000 por U$S 52.739,36.

• Almacenaje en Frigorífico Oneto y Cia. por U$S 205.207,69.

• Disposición y Destrucción por US$ 83.150,98