Nación cruzó a Corrientes por invisibilizar la ayuda del Gobierno

Desde el Ministerio de Salud y el Frente de Todos correntino acusaron a la gestión del gobernador Valdés de quitarle el ploteo a unas ambulancias entregadas por la cartera nacional para hacerlas pasar por propias. Por su parte, la Gobernación acusó una interna dentro del peronismo provincial.

Desde el gobierno nacional y el Frente de Todos de Corrientes salieron a cruzar a la gestión del gobernador radical Gustavo Valdés, al que acusaron de invisibilizar la colaboración de la Nación con la provincia en materia de salud. Según denunciaron, les quitaron a unas ambulancias el ploteo que las identificaba como unidades entregadas por la cartera sanitaria nacional.

Respecto al hecho, del cual se viralizaron imágenes de una persona quitando el ploteo del Ministerio de Salud de la Nación a una de las 9 ambulancias que entregó Nación a la provincia, en diálogo con El Destape desde la Gobernación de Corrientes optaron por no contestar, pero pusieron en duda la fecha y el lugar donde ocurre la imagen del video que circula.

El 7 de diciembre de 2022, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, entregó 9 de las 11 ambulancias destinadas a la provincia, en el marco del Plan de Reconstrucción del Sistema de Salud. Fueron entregados 6 vehículos de traslados, 3 de cuidados críticos y 2 4x4, que representa una inversión de más de 838 mil dólares con el fin de fortalecer los servicios de emergencias.

En nombre de la provincia, el equipamiento fue recibido por el titular de la cartera sanitaria de Corrientes, Ricardo Cardozo. Además, la funcionaria inauguró la conectividad de 23 salas de atención primaria, en el marco del Plan Federal de Conectividad Satelital para Centros de Atención Primaria de la Salud, en el que interviene el ARSAT.

En esa misma jornada, Valdés recibió a Vizzotti, que llegó a la provincia, según informó el portal oficial de Corrientes, "en el marco de una entrega de ambulancias y presentación de un sistema de conectividad para hospitales y CAPS del interior". Las redes del Gobernador solo señalan que dialogaron sobre "las políticas sanitarias" aplicadas "conjuntamente" y "sobre la Campaña de Vacunación contra el COVID-19" y "la de prevención del dengue".

En diálogo con El Destape, el secretario de Equidad del Ministerio de Salud, Víctor Urbani, explicó que la entrega de ambulancias, equipamientos y vacunas con criterios federales y teniendo en cuenta cuántas personas tienen sin cobertura sanitaria. "Luego me llegan estas denuncias que estas ambulancias las puso en un galpón y eliminan el ploteo nacional. No es que dicen Partido Justicialista o Frente de Todos, dicen Ministerio de Salud. No tienen ninguna leyenda política", protestó.

Para el funcionario, "Valdés hace de las mentiras su capital político porque dice que es discriminado" y opinó que "es triste ver que dice que no lo ayuda y la que recibe". En ese sentido, destacó que en 2022 Corrientes "recibió 900 millones de pesos para personas que no tienen obra social".

"Yo le escribí al ministro la semana pasada y le pedí explicaciones y todavía no me contestó. De todos modos, creo que no tiene que ver. Es una decisión de Valdes", explicó Urbani. El funcionario explicó que las unidades fueron adquiridas con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que en la financiación "está auditado" el ploteo. Luego, señaló que "las ambulancias tiene un espacio para que las provincias pongan su escudo y que diga a que centro de salud pertenecen".

Consultado sobre si el Ministerio de Salud nacional tiene posibilidad de sancionar a la Provincia, Urbani señaló que le va a "comunicar al BID que las ambulancias sufrieron una especie de mutilación", pero que no sabe "si hay una sanción". Y cerró: "Es solo mala praxis política. No se si amerita una denuncia. Lo único que quiero es que los correntinos sepan que cuando el Gobernador les dice que son discriminados, les están mintiendo".

Por su parte, la representación correntina del Frente de Todos emitió un comunicado en el que exigieron a la Gobernación "mostrar trasparencia al comunicar la ayuda nacional a la provincia". Asimismo, advirtieron: "Recibimos denuncias de vecinos en la Capital de la Provincia que observaron como se quitaban los ploteos a varias ambulancias en el playón del Hospital Pediátrico Juan Pablo II".

En ese sentido, señalaron que les "llama la atención" que esto se de días después de que Vizzotti llegó a la Provincia y "entregó 9 móviles sanitarios para diferentes comunas de nuestra provincia". Fue así que se preguntaron: "¿Son las mismas ambulancias o son otras? ¿Se informa correctamente cuando se entregan estos móviles que se trata de recursos nacionales enviados a Corrientes?".

La misiva concluyó reclamando "transparencia, honestidad y una política de Estado sin partidismo" a la gestión de Valdés, y afirmaron que "los correntinos no quieren observar actitudes rapaces, deshonestas y ventajeras".

Respecto a las acusaciones del peronismo correntino, desde la Gobernación señalaron a este medio que no responderán al comunicado, del que no estaban al tanto. Y destacaron que Vizzotti fue a la Provincia, hizo el acto por las ambulancias y hasta se reunió con Valdés, hecho que fue difundido en las redes del gobernador aunque no una publicación de las ambulancias.

En esa línea, observaron que el comunicado responde a un sector ligado a La Cámpora, cuyo referente es el senador provincial José "Pitín" Aragón. "Obedece a una interna muy fuerte del Frente de Todos que marca el arranque de un año electoral", sintetizaron desde la gestión correntina. En el armado de la provincia hay parte del peronismo local que esta con Valdés y que antes estuvo con el ex gobernador, también radical, Ricardo Colombi.

Por otra parte, las controversias entre Nación y la gobernación de Corrientes no solo quedarían en Salud, sino que también se replicaría con el Ministerio de Ambiente nacional.

El portal NEA Hoy señaló que la cartera que conduce Juan Cabandie envió 300 millones de pesos en ayuda destinada a la constitución y conformación de brigadas de incendios de vegetación local. A estos grupos que se conformaron con financiación nacional, se le tendría que sumar otras cinco brigadas que deberían ser conformadas por la Gobernación correntina.

Siempre en base a la misma fuente, a esto se le agregó una partida de 100 millones para equipamiento de las brigadas provinciales. Según señaló el portal, no hubo menciones por parte de Valdés durante la presentación de las grupos de prevención de incendios.