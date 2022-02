Fernández: "Corrientes cuenta con nuestro acompañamiento absoluto para hacer frente a esta tragedia"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la provincia de Corrientes cuenta con el "acompañamiento absoluto" del Gobierno y afirmó que existe la necesidad de "mejorar la coordinación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego".

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la provincia de Corrientes cuenta con el "acompañamiento absoluto" del Gobierno nacional para hacer frente a los incendios que se registran en ese distrito y afirmó que existe la necesidad de "mejorar la coordinación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego".

El jefe de Estado se reunió hoy con el senador nacional por Corrientes Mauricio "Camau" Espínola, quien -según relató el propio Fernández a través de su cuenta en Twitter- "con gran preocupación" le "solicitó apoyo para pequeñas y pequeños productores agropecuarios y ganaderos, y para los promotores de la forestación en la provincia".

"Me comprometí con él a avanzar en sus pedidos y a seguir brindando toda la asistencia que Corrientes reclama. Advertimos la necesidad de mejorar la coordinación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para prevenir y combatir de manera inmediata situaciones como las que hoy atravesamos", añadió. Finalmente, el Presidente destacó que la provincia mesopotámica cuenta con el "acompañamiento absoluto para hacer frente a esta tragedia".

Según en SMNF, se mantenían activos hoy 10 focos de incendio en Corrientes: se detectaron tres nuevos incendios en los departamentos correntinos de Alvear, Corrientes y Carlos Pellegrini que se suman a los que se mantienen activos en Concepción III, San Miguel, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto y Virasoro.

Asimismo, el organismo precisó que las tareas de combate del fuego lograron extinguir las llamas en San Martín y Mercedes, mientras que el fuego que afecta a Caa Catí se mantiene “contenido”, es decir que, el incendio "mantiene su actividad pero, por los trabajos realizados, se detuvo el avance del fuego/frente".

El SNMF remarcó que, para el combate de incendios, en Corrientes se desplegaron cinco aviones hidrantes, un avión observador y tres helicópteros pertenecientes al organismo, Ministerio de Defensa y provincia de Córdoba; junto a 159 brigadistas y personal de apoyo.

También se destinaron a las tareas de combate del fuego siete autobombas, equipamiento, maquinaria pesada, camión de comunicaciones y móviles de apoyo y 70 brigadistas provenientes del Estado Plurinacional de Bolivia, convocados por el SNMF.

Por su parte, el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, habló con El Destape Radio. "La situación es compleja, no deja de ser critica. No podría decir con exactitud cuantos focos hay, se altera permanentemente", dijo.

"Como resultado de una sequia colosal, los Esteros aparecen sin agua. Nos da la pauta de que pasa cuando un humedal se seca. No se trata de hacer un cortafuego o hacer un contrafuego, es entrar en los esteros a apagar el fuego que esta en el suelo. Es muy complejo", relató el funcionario. Agregó que "el Estado Nacional está desde el primer día ayudando en Corrientes. No quiero avivar ninguna polémica. En este momento hay 11 medios aéreos del Estado Nacional y llegan 4 helicópteros en las últimas horas". Y concluyó: "Llegan brigadistas de Bolivia y Francia ofreció también brigadistas que estarán en las próximas. Nuestra intención fue que la ley de humedales se pusiera en discusión. Es condición necesaria pero no suficiente. No hay que fetichizar la ley de humedales y pensar que al día siguiente de que se vote se terminan los incendios. El ministro Cabandié y yo tenemos la conciencia muy tranquila de que pusimos todo lo que está a nuestro alcance. Esto es un fenómeno global, no le pasa solo a la Argentina No hablamos con el Gobernador qué va a hacer con el carnaval. Puedo pensar de qué me disfrazo. Es una pregunta pertinente. para hacerle al gobierno de Corrientes".